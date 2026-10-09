Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomviha

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, đồng thời là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, luôn gắn bó máu thịt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết tới toàn thể gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, Thủ tướng khẳng định công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với việc vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi bà Viphavanh Phomvihane, Phu nhân cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công gây dựng. Thủ tướng chúc gia đình đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào cũng như tiếp tục là cầu nối bồi đắp tình đoàn kết thủy chung, gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc.

Đại diện gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane bày tỏ xúc động và cảm ơn chân thành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc, nghĩa tình mà cá nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dành cho Cố Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane và gia đình. Khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với toàn thể gia đình và sẽ luôn khắc ghi, tiếp tục giáo dục con cháu kế thừa truyền thống của gia đình, không ngừng gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết Việt Nam – Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.