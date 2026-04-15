Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước CHND Trung Hoa trong 4 ngày từ 14 đến ngày 17/4.

Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chuyến công tác lần này tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đánh dấu sự khởi đầu mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Với Việt Nam là ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV, đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới với mục tiêu tăng trưởng cao. Với Trung Quốc là năm đầu tiên triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 15.

Chuyến thăm cho thấy, sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, cũng như hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc dẫn dắt tổng thể quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cả với trước mắt và lâu dài.

Diễn ra sau 1 năm chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho thấy sự coi trọng lẫn nhau, sự gắn bó lợi ích toàn diện và khăng khít giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như những cam kết chung giữa hai nước trong việc duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định và tạo những thuận lợi cho sự phát triển của hai nước láng giềng Việt Nam và Trung Quốc.

Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã dành nghi lễ đón tiếp trang trọng nhất đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh, 21 loạt phát đại bác được phía bạn bắn lên chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Đại lễ Đường Nhân dân để bắt đầu lễ đón chính thức.

Nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc:

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đông đảo các cháu thiếu nhi Trung Quốc trong những bộ trang phục rực rỡ, nồng nhiệt vẫy cờ, hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển hết sức mạnh mẽ, về tổng thể thuận lợi và có nhiều tiến triển hết sức rõ nét và tương đối toàn diện; năm ngoái kim mạch thương mại 2 chiều tăng trên 25 % đạt tổng kim ngành thương mại là khoảng 256,4 tỷ USD. Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD, tăng 33,4%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký với 807,46 triệu USD. Các lĩnh vực hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, hợp tác về du lịch, cũng đã có những tiến triển hết sức rõ nét.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội đàm cấp cao.

Trên cơ sở những định hướng lớn mà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã đạt được, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ tạo ra những đột phá mới trong những lĩnh vực hợp tác thực chất, đem lại những lợi ích rất cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự buổi hội đàm cấp cao nhằm thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.

