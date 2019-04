Sáng 10/4, tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ tang cấp Nhà nước Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Trong niềm xúc động, tiếc thương, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến Nhà Tang lễ Quốc gia viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đúng 7h30 sáng, lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được cử hành trang nghiêm, trọng thể để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được quàn ở vị trí trang trọng trong Hội trường nhà tang lễ và được phủ quốc kỳ đỏ thắm. Phía trên di ảnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là Quốc kỳ viền băng tang và dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp hương tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Mở đầu lễ viếng, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và chia buồn cùng gia quyến. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết sổ tang tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Xúc động ghi sổ tang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng- Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy lớn trong Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, sáng tạo, có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương sâu sắc và những tình cảm quý trọng, yêu mến. Xin kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh Đồng chí. Xin vĩnh biệt Đồng chí. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình”.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đến viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Nguyễn Sinh Hùng; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng. Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.



Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia quyến đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng để lại nhiều dấu ấn trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, nhà lãnh đạo quyết đoán thời bình.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm trước linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: Phú Đỗ

Sau lễ viếng, Lễ truy điệu bắt đầu từ 12h30 trưa nay, lễ an táng đồng chí Đồng Sỹ Nguyên vào hồi 17 giờ chiều cùng ngày, tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội./.

