Linh hoạt "đặt hàng" trí tuệ thay vì gò bó nhân tài vào nhà nước

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chiến lược nhân tài đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Quán triệt tinh thần chỉ đạo này, công tác nhân sự không thể chỉ dừng ở bề nổi là "trải thảm đỏ" bằng các cơ chế đãi ngộ vật chất, mà cốt lõi là phải tạo lập môi trường để giữ chân và phát huy tối đa trí tuệ của người tài. Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh) xung quanh vấn đề này.

Đừng cứng nhắc ép nhân tài vào cơ quan nhà nước, hãy "đặt hàng" trí tuệ

PV: Tại Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Cần có chính sách thu hút nhân tài, nhưng trọng dụng mới là khâu then chốt. Bà đánh giá thế nào về mối quan hệ và sự khác biệt giữa "thu hút" và "trọng dụng" nhân tài hiện nay?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà: Có thể nói đây là hai khâu gắn liền trong quy trình công tác cán bộ. Thu hút là điều kiện cần, nhưng nếu thu hút về mà không sử dụng, không trọng dụng thì sẽ không phát huy được năng lực của đội ngũ. Do đó, trọng dụng chính là điều kiện đủ.

Thu hút đôi khi là chính sách mang tính thời điểm, cần cơ chế mạnh để gọi mời. Nhưng trọng dụng phải là một quá trình. Làm thế nào để nhân tài ở lại, gắn bó và cống hiến với mình? Thực tế, nhiều người được thu hút bằng điều kiện rất tốt, nhưng chỉ một thời gian ngắn họ sẵn sàng rời đi vì không được trọng dụng đúng nghĩa. Trọng dụng không chỉ dừng lại ở việc anh cho họ cơ chế ra sao, mà quan trọng là làm thế nào để phát huy được tài năng của họ, cho họ đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

PV: Để thu hút và trọng dụng người tài trong khu vực công, chúng ta cần thêm những chính sách gì thưa bà?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà: Hiện nay nhiều địa phương cũng đã có chính sách thu hút, giữ chân người tài. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi. Về chiều sâu, để người tài sẵn sàng cống hiến và gắn bó, ngoài điều kiện kinh tế, ăn ở thì còn là yếu tố văn hóa, tinh thần và môi trường để họ khẳng định bản thân. Hiện nay nhiều chính sách đã đạt đến một mức độ nhất định, nhưng cũng còn những chính sách mới chỉ dừng lại ở một phạm vi nhất định.

Nếu chỉ đòi hỏi dùng ngân sách nhà nước để trả lương gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp trăm lần mức bình thường cho người tài thì rất khó. Do đó, lúc này chúng ta nên linh hoạt. Không nhất thiết phải thu hút, gò bó họ vào làm việc trong bộ máy nhà nước, mà hãy sử dụng chất xám, trí tuệ của họ thông qua các sản phẩm cụ thể bằng cơ chế "đặt hàng", giao nhiệm vụ, khoán nghiên cứu. Các đơn vị tư nhân có thể trả cho người tài thu nhập rất lớn, vậy nhà nước hãy đặt hàng chính những sản phẩm giá trị mà họ tạo ra để phục vụ cho mục tiêu phát triển.

PV: Theo đánh giá của bà, hiện nay các doanh nghiệp, viện nghiên cứu đã thực sự hào hứng tham gia vào các dự án lớn của nhà nước chưa?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà: Gần đây, tôi thấy lĩnh vực này phát triển khá mạnh. Các trường đại học, viện nghiên cứu đã đồng hành cùng các địa phương rất nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã dành sự quan tâm sâu sắc đến các dự án tại địa phương.

Tuy nhiên, để tạo ra sản phẩm cốt lõi có sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, thích ứng nhanh với thị trường thế giới, nhà nước cần tiếp tục có những chính sách đủ mạnh. Cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, startup phát triển. Khi doanh nghiệp trong nước mạnh lên, họ sẽ tự đào tạo, tự thu hút chuyên gia nghiên cứu, từ đó tạo ra một thế hệ lao động có tri thức, làm chủ công nghệ, giỏi tay nghề thay vì chúng ta chỉ mãi đi làm thuê cho các doanh nghiệp FDI.

PV: Điều này cũng đặt ra bài toán về việc thu hút FDI có chọn lọc để nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật, thưa bà?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà: Đúng vậy, nhìn lại quá trình thu hút FDI thời gian qua, nhiều địa phương sẽ phải giật mình tự hỏi: Ngoài việc giải quyết việc làm cho lao động phổ thông, họ đóng góp được gì cho chúng ta?

Rất nhiều khu, cụm công nghiệp hiện nay mới chỉ đạt tiêu chí lấp đầy, vì giai đoạn đầu chúng ta dùng chính sách ưu đãi, miễn phí để thu hút. Nhưng lợi nhuận mang lại bao nhiêu, chuyển giao công nghệ được thế nào lại là bài toán khác. Các tập đoàn lớn vào Việt Nam đầu tư không chỉ mang theo một con chip, mà họ mang theo cả một hệ sinh thái khép kín. Nếu không chọn lọc và không có cam kết chuyển giao, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Do đó, việc nuôi dưỡng và phát triển các doanh nghiệp trong nước là vô cùng cấp thiết.

PV: Bà đánh giá thế nào về mối liên hệ giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà: Trong một chuyến công tác tại Đức, tôi thấy mô hình trường nghề của họ rất hay, đào tạo hoàn toàn theo nhu cầu doanh nghiệp. Doanh nghiệp lập quỹ đào tạo, đặt hàng nhà trường số lượng lao động cụ thể. Người lao động được doanh nghiệp tuyển thẳng, sau đó đưa sang trường đào tạo bằng chi phí và hệ thống máy móc của chính doanh nghiệp.

Mối quan hệ hữu cơ này là điều chúng ta đang thiếu. Hiện nay, nhiều trường của ta cứ đào tạo những gì mình có, sinh viên ra trường doanh nghiệp lại phải mất công đào tạo lại từ đầu. Nhà nước cần đứng ra xây dựng cơ chế để gắn kết chặt chẽ ba "nhà" này. Khi đào tạo sát thực tiễn, có máy móc trực tiếp của doanh nghiệp để thực hành, người lao động ra trường làm việc được ngay, trường không lo đầu ra, mà doanh nghiệp cũng không thiếu hụt nhân sự.

PV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khi tuyển dụng phải giao đúng người, đúng việc, xứng tầm năng lực. Vai trò của người đứng đầu cơ quan trong vấn đề này quan trọng thế nào, thưa bà?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà: Trách nhiệm của người đứng đầu là vô cùng quan trọng. Nhân tài có phát huy được hay không phụ thuộc rất lớn vào việc họ được đặt ở vị trí nào trong bộ máy và điều kiện làm việc ra sao. Với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, khi đã thu hút được người tài, cần biết cách để trọng dụng, tạo điều kiện tối đa, tốt nhất để họ phát huy được tối đa năng lực.

Nhiều khi những tài năng thực sự lại đi kèm với những suy nghĩ có phần "bay bổng". Người lãnh đạo cần có sự đồng hành, khích lệ và đặc biệt là biết lắng nghe, bao dung. Đừng vội kỳ thị hay áp đặt định kiến khi chưa hiểu hết sản phẩm trí tuệ của họ. Tất nhiên, việc tạo sân chơi cho người tài vẫn phải nằm trong khuôn khổ, không làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp và tập thể. Điều này đòi hỏi bản lĩnh, nghệ thuật điều hành và năng lực sử dụng con người của người đứng đầu.

PV: Vậy theo bà, có nên quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu nhân sự họ "trải thảm đỏ" đưa về lại không đáp ứng được công việc?

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà: Thực ra, trong các quy định của Trung ương về công tác cán bộ đã nêu rất rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Cơ chế, chính sách ưu đãi Nhà nước đã giao cho anh, nếu anh chọn một người không đáp ứng được yêu cầu thì anh phải chịu trách nhiệm.

Quá trình tìm người, thu hút người tài phải đảm bảo công bằng, khách quan. Không thể nhân danh thu hút nhân tài để đưa người nhà, người thân không đủ năng lực vào bộ máy. Cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, song cũng phải chấp nhận những rủi ro nhất định trong công tác nhân sự, bởi có những người lúc tuyển rất tốt nhưng thực tiễn công việc lại không phù hợp.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, quá trình trọng dụng đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật và tạo cơ hội cho họ cống hiến. Rất nhiều bạn trẻ lúc mới được thu hút thì đãi ngộ rất tốt, nhưng trong suốt quá trình làm việc sau đó lại không được ghi nhận, không có sân chơi để khẳng định mình. Ý chí và động lực của họ sẽ bị mài mòn, đó là một sự lãng phí rất lớn.

Bên cạnh "nhân tài" xuất chúng, chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao có tư duy, tầm vóc quốc tế. Người lao động Việt Nam rất cần cù, khéo tay, nhưng khi ra khu vực, chúng ta lại thua thiệt về tính kỷ luật công nghiệp và ngoại ngữ. Đây là lực lượng nòng cốt mà chúng ta cần đầu tư nâng tầm trong thời gian tới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!