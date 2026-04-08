Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao “quyền đặc biệt”, Hà Nội sẵn sàng bứt phá

Thứ Tư, 18:03, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều ý kiến kỳ vọng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo hành lang pháp lý đặc thù, giúp Hà Nội phát triển đột phá, ngang tầm các thủ đô lớn trên thế giới.

Luật Thủ đô sửa đổi: Bước ngoặt để Hà Nội “vươn mình”

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với phóng viên, đại biểu Thích Bảo Nghiêm (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) nhấn mạnh, việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) là bước cụ thể hóa của Nghị quyết 02 ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, qua đó mở ra cơ hội để Hà Nội phát triển ngang tầm thế giới.

Theo đại biểu, Nghị quyết 02 đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tuy nhiên, để hiện thực hóa, cần một hành lang pháp lý đủ mạnh và đặc thù.

luat thu do sua doi trao quyen dac biet , ha noi san sang but pha hinh anh 1
Toàn cảnh phiên họp sáng 8/4

“Từ Nghị quyết đến Luật Thủ đô lần này là một bước ngoặt mới cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ vươn mình, và đặc biệt là bước đi để sắp xếp lại giang sơn”, đại biểu Thích Bảo Nghiêm nhận định.

Đại biểu cũng cho rằng, đây không chỉ là sửa đổi một đạo luật, mà là sự chuẩn bị cho vận hội phát triển mới, nâng tầm vị thế của Hà Nội cũng như cả nước.

Một trong những điểm cốt lõi của dự thảo luật là tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thủ đô. Theo các đại biểu, những cơ chế mới sẽ giúp tháo gỡ các “nút thắt” về thủ tục, tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong quản lý, đầu tư và phát triển.

luat thu do sua doi trao quyen dac biet , ha noi san sang but pha hinh anh 2
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội

Các kỳ vọng lớn được đặt ra gồm tự chủ đặc biệt: Hà Nội được trao quyền quyết định nhiều vấn đề chiến lược, phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt; Tầm nhìn quốc tế: Tạo nền tảng để Thủ đô phát triển ngang tầm các đô thị lớn, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa khu vực; An sinh xã hội: Nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa ngàn năm văn hiến.

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh, phát triển Thủ đô không chỉ là nhiệm vụ riêng của Hà Nội mà còn vì lợi ích chung của cả dân tộc. Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là công cụ quan trọng để quy hoạch không gian phát triển hài hòa, bền vững.

Quốc hội làm việc khẩn trương, kế thừa giữa các nhiệm kỳ

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Quốc Dũng (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng từ nhiệm kỳ trước.

“Quốc hội khóa XV đã thảo luận nhiều lần, các cơ quan thẩm tra cũng đã làm rất kỹ. Việc đưa dự án luật ra cho ý kiến ngay tại kỳ họp đầu tiên của khóa XVI thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt”, đại biểu Dũng nói.

Theo đại biểu, sự kế thừa này giúp bảo đảm tiến độ lập pháp, tránh gián đoạn và nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Thủ đô.

Đại biểu Nguyễn Quốc Dũng cho rằng việc sớm thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là yêu cầu lập pháp mà còn xuất phát từ thực tiễn phát triển.

Các mục tiêu trọng tâm khi triển khai luật gồm: Thông qua sớm, đưa các chính sách đặc thù vào thực thi trong thời gian ngắn nhất; bảo đảm hiệu quả thực tiễn, trong đó các quy định về phân cấp, phân quyền phải trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn; lan tỏa phát triển, khi Thủ đô phát triển sẽ thúc đẩy tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

“Sự khẩn trương của Quốc hội nhằm phục vụ kịp thời cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Chúng ta cần khung pháp lý đủ mạnh để Hà Nội bứt phá”, đại biểu Dũng nhấn mạnh.

luat thu do sua doi trao quyen dac biet , ha noi san sang but pha hinh anh 3
Đại biểu Nguyễn Quốc Dũng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Việc thảo luận và hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) tại kỳ họp này không chỉ thể hiện tính kế thừa giữa hai khóa Quốc hội mà còn khẳng định quyết tâm chính trị trong việc dành những cơ chế tốt nhất cho Hà Nội.

Cử tri và người dân cả nước kỳ vọng, khi được thông qua, đạo luật sẽ trở thành “chiếc áo” thể chế phù hợp, giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, giữ vững vai trò trung tâm, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Luật Thủ đô sửa đổi Quốc hội khóa XVI cơ chế đặc thù Hà Nội phân cấp phân quyền
Luật Thủ đô sửa đổi dự kiến phân cấp 192 thẩm quyền, tăng tính chủ động cho Hà Nội

VOV.VN - Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trao tổng cộng 192 thẩm quyền cho chính quyền thành phố, trong đó HĐND Thành phố được giao 124 thẩm quyền, UBND thành phố 56 thẩm quyền và Chủ tịch UBND Thành phố 12 thẩm quyền.

Luật Thủ đô sửa đổi: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Hà Nội

VOV.VN - Sáng 2/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo Luật Thủ đô sửa đổi: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội thảo.

