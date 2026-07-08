Lực lượng An ninh nhân dân giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” trong kỷ nguyên mới

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng An ninh nhân dân được thành lập với sứ mệnh đặc biệt là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng An ninh nhân dân đã khẳng định vai trò tuyến đầu trong đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài. Chiến công khám phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu ngày 12/7/1946, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực phản động cấu kết với quân xâm lược, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Từ đó, ngày 12/7 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định: "80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng; 'chỉ biết còn Đảng thì còn mình'; là 'thanh bảo kiếm', là 'lá chắn thép' bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, hội thảo diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược nhanh chóng đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Theo đó, an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó Công an nhân dân và Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng: Giữ vững an ninh không phải để cản bước phát triển, mà chính là để mở đường, giữ nhịp và bảo vệ cho khát vọng phát triển của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng nền “an ninh chủ động”, “an ninh toàn diện”, “an ninh kiến tạo” với “kỷ luật thực thi” nghiêm minh theo đúng tinh thần Đại hội XIV của Đảng; bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân bền chặt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới; đồng thời khẳng định những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Trình bày tham luận về kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ: "Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về kết hợp đối ngoại quốc phòng và an ninh, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược quốc phòng, an ninh, đổi ngoại và hội nhập quốc tế. Thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị rằng, đây không phải là nhiệm vụ của của riêng bất kỳ ngành nào mà là trách nhiệm chung nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc".

Đề cập những điểm mới trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý cho rằng, điểm mới nổi bật của Đại hội XIV là mở rộng nội hàm an ninh quốc gia từ bảo vệ chủ quyền, bảo vệ chế độ sang bảo đảm toàn diện các lĩnh vực như an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và đặc biệt là an ninh con người.

Ông Dương Trung Ý đề xuất: "Nếu trước đây nền an ninh nhân dân chủ yếu được xây dựng thông qua các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thì ngày nay cần phát triển thành một hệ sinh thái an ninh nhân dân đầy đủ, kết nối chặt chẽ giữa pháp luật, dữ liệu, công nghệ số, giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Trong hệ sinh thái đó, mỗi người dân không chỉ là người sử dụng dịch vụ công mà còn là một 'cảm biến xã hội', có khả năng phát hiện, phản ánh và cảnh báo sớm các nguy cơ về an ninh."

Các ý kiến tại hội thảo cũng khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng An ninh nhân dân. Để tiếp tục giữ vững vai trò là "thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, chủ động đổi mới tư duy, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và tạo môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.