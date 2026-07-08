English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lực lượng An ninh nhân dân giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” trong kỷ nguyên mới

Thứ Tư, 12:28, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (8/7), tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân giữ vững vai trò "Thanh bảo kiếm" bảo vệ An ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng An ninh nhân dân được thành lập với sứ mệnh đặc biệt là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

luc luong an ninh nhan dan giu vung vai tro thanh bao kiem trong ky nguyen moi hinh anh 1
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng An ninh nhân dân đã khẳng định vai trò tuyến đầu trong đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài. Chiến công khám phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu ngày 12/7/1946, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực phản động cấu kết với quân xâm lược, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Từ đó, ngày 12/7 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. 

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định: "80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng; 'chỉ biết còn Đảng thì còn mình'; là 'thanh bảo kiếm', là 'lá chắn thép' bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân".

luc luong an ninh nhan dan giu vung vai tro thanh bao kiem trong ky nguyen moi hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, hội thảo diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược nhanh chóng đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Theo đó, an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó Công an nhân dân và Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng: Giữ vững an ninh không phải để cản bước phát triển, mà chính là để mở đường, giữ nhịp và bảo vệ cho khát vọng phát triển của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng nền “an ninh chủ động”, “an ninh toàn diện”, “an ninh kiến tạo” với “kỷ luật thực thi” nghiêm minh theo đúng tinh thần Đại hội XIV của Đảng; bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân bền chặt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới; đồng thời khẳng định những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

luc luong an ninh nhan dan giu vung vai tro thanh bao kiem trong ky nguyen moi hinh anh 3
Các đại biểu tại Hội nghị.

Trình bày tham luận về kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ: "Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về kết hợp đối ngoại quốc phòng và an ninh, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược quốc phòng, an ninh, đổi ngoại và hội nhập quốc tế. Thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị rằng, đây không phải là nhiệm vụ của của riêng bất kỳ ngành nào mà là trách nhiệm chung nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc".

Đề cập những điểm mới trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý cho rằng, điểm mới nổi bật của Đại hội XIV là mở rộng nội hàm an ninh quốc gia từ bảo vệ chủ quyền, bảo vệ chế độ sang bảo đảm toàn diện các lĩnh vực như an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và đặc biệt là an ninh con người.

Ông Dương Trung Ý đề xuất: "Nếu trước đây nền an ninh nhân dân chủ yếu được xây dựng thông qua các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thì ngày nay cần phát triển thành một hệ sinh thái an ninh nhân dân đầy đủ, kết nối chặt chẽ giữa pháp luật, dữ liệu, công nghệ số, giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Trong hệ sinh thái đó, mỗi người dân không chỉ là người sử dụng dịch vụ công mà còn là một 'cảm biến xã hội', có khả năng phát hiện, phản ánh và cảnh báo sớm các nguy cơ về an ninh."

Các ý kiến tại hội thảo cũng  khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng An ninh nhân dân. Để tiếp tục giữ vững vai trò là "thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, chủ động đổi mới tư duy, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và tạo môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đỗ Minh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam
Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay 11/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay 11/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines
Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines

VOV.VN - Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines Eduardo San Lorenzo Oban Jr.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines

VOV.VN - Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines Eduardo San Lorenzo Oban Jr.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội