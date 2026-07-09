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Mặt trận Tổ quốc tiếp tục kiện toàn và vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Thứ Năm, 17:26, 09/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cần tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Sáng 9/7, phát biểu bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, hội nghị cơ bản thống nhất với các nội dung Ban Thường trực trình về quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027, báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026.

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Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Quang Vinh

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong kết quả, thành tựu chung của đất nước 6 tháng đầu năm, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên.

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 5 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết tại 5 cụm thi đua; đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống.

Các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội trong hệ thống của mình, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Nhấn mạnh việc tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành thông suốt và sáp nhập các tổ dân phố trên cả nước, tạo nên khí thế mới trong nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng với đó, vận động nhân dân hăng say thi đua sản xuất, kinh doanh, ủng hộ, đồng hành cùng nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

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Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ chính quyền cơ sở và tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.

"Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và của các tổ chức thành viên", bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị cần tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đổi mới việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó cần quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ, đẩy mạnh kết nối mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành liên quan.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

Trước đó, trình bày báo cáo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết công tác Mặt trận và các đoàn thể định hướng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Trong đó, sẽ xây dựng, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh và hướng dẫn triển khai thực hiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở các cấp.

MTTQ Việt Nam sẽ tập trung triển khai Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

Cùng với đó, Mặt trận kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai. Tăng cường quản lý Quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch; tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Kim Anh/VOV.VN
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