"Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân"

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành thành phố và đại biểu cử tri 10 phường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai và thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc lần trước, các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại; đồng thời nêu nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như đất đai, quy hoạch, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm.

Cử tri Đỗ Đức Toàn, phường Cửa Nam, bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao các hoạt động đối thoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian qua, cho rằng các chuyến thăm và hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri mong muốn kết quả từ các hoạt động đối ngoại được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững môi trường ổn định và chăm lo quyền lợi của nhân dân. Cử tri Đỗ Đức Toàn bày tỏ: “Cử tri rất quan tâm và đánh giá cao những hoạt động đối ngoại của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian vừa qua. Các chuyến thăm làm việc tại nhiều quốc gia và các hoạt động tiếp xúc với các lãnh đạo các nước đã góp phần tăng cường quan hệ, hữu nghị, hợp tác và sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác. Qua các chuyến công tác, cử tri nhận thấy đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và nhà nước ta tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực. Các hoạt động đối ngoại cũng góp phần nâng cao vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh từ thực tiễn cơ sở. Cử tri đồng tình với việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn Hà Nội như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm, nhằm tăng cường liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, người dân cũng băn khoăn về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bảo đảm sinh kế sau di dời.

Cử tri Trương Thị Diễm Phương, phường Hoàn Kiếm, đề nghị: “Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng các dự án phải đặt lợi ích chính đáng và sự ổn định lâu dài của người dân bị ảnh hưởng vào trung tâm. Cùng với đó, cần tăng cường cơ chế công khai thông tin, tham vấn và đối ngoại với người dân ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan thực hiện dự án trong việc đảm bảo tái định cư và phục hồi sinh kế”.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời: “Khu vực hồ Hoàn Kiếm, hiện nay đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng, cũng chưa phải là quyết định cuối cùng về hình thức. Cần phải giải thích rõ cho người dân đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế, sẽ tiếp tục thi tuyển, thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, cử tri Dương Văn Thái phường Láng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, thống nhất và hoàn thiện về các quy định về tổ chức bữa ăn học đường, có thể kiểm tra, giám sát về chất lượng và định lượng suất ăn bán trú, tăng yêu cầu về năng lực kiểm soát chuỗi cung ứng, truy suất nguồn gốc nguyên liệu, trách nhiệm thực hiện hợp đồng và trách nhiệm của các bên khi xảy ra vi phạm”.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Trả lời cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm soát chặt an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, không để khoảng trống trong quản lý. Với bữa ăn học đường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở: “Bây giờ Hà Nội đầu tư cho mấy trung tâm sản xuất suất ăn. Tôi quan sát thấy các nước họ làm rất tốt. Miễn thuế một vài năm để khuyến khích việc đấy, đăng ký đúng chất lượng và trường học, không để các thầy cô giáo phải đi lo nữa. Không phải chỉ trường học mà bệnh viện cũng thế, đầu tư cho đồng bộ. Khuyến khích tư nhân, các doanh nghiệp đăng ký và làm được. Nhà nước hỗ trợ bằng cách miễn thu thuế”.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ các định hướng phát triển lớn, nhưng đối với một số phương án cụ thể còn có những băn khoăn, ý kiến khác nhau. Từ các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: “Đối với những vấn đề đã rõ thuộc thẩm quyền thành phố, đề nghị xác định rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý và thông tin kết quả trở lại cho cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương, đồng thời theo dõi, giám sát tận cùng việc tổ chức, triển khai thực hiện. Tôi cũng mong muốn cử tri tiếp tục giám sát chính quyền nói đã giải quyết nhưng người dân thấy chưa ổn thì tiếp tục phản ánh. Cán bộ phải nghe dân, hiểu dân, việc gì dân đã phản ánh đúng thì phải sửa, việc gì dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích cho rõ, việc gì đã hứa với dân thì phải làm và làm đến cùng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân; kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng.