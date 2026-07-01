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Một năm sắp xếp lại giang sơn - Tinh gọn, gần dân, hiệu quả

Thứ Tư, 16:40, 01/07/2026
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VOV.VN - Quy mô của cuộc sắp xếp là chưa từng có trong lịch sử tổ chức bộ máy của nước ta. Sau một năm, nhiệm vụ không dừng lại ở việc sắp xếp xong bộ máy, mà chuyển sang yêu cầu cao hơn: vận hành tốt bộ máy.

Vào lúc 20h10 phút ngày 01/7/2026 (tối nay), Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng bộ phim tài liệu Một năm sắp xếp lại giang sơn - Tinh gọn, gần dân, hiệu quả trên kênh VTV1 (thời lượng khoảng 30 phút).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ có được như hôm nay. Nhưng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đất nước cần một mô hình phát triển mới, một phương thức quản trị mới, một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn.

mot nam sap xep lai giang son - tinh gon, gan dan, hieu qua hinh anh 1

Quy mô của cuộc sắp xếp là chưa từng có trong lịch sử tổ chức bộ máy của nước ta. Khối lượng công việc rất lớn, phạm vi tác động rộng, nhưng hệ thống vẫn vận hành ổn định, không phát sinh khoảng trống quản lý, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn xã hội. Không phải quốc gia đang phát triển nào cũng có thể tái cấu trúc mô hình quản trị trong thời gian ngắn với một khối lượng công việc khổng lồ, trên phạm vi rộng đến vậy, mà vẫn bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, ổn định và hiệu quả

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoàn thành đúng tiến độ trước đại hội đảng các cấp đã tạo nền tảng chính trị, pháp lý, là điều kiện tiên quyết để các cấp ủy chuẩn bị nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau một năm, nhiệm vụ không dừng lại ở việc sắp xếp xong bộ máy, mà chuyển sang yêu cầu cao hơn: vận hành tốt bộ máy. Để công cuộc cải cách này phát huy hết hiệu quả và tác động tích cực tới nền kinh tế, trong quá trình vận động, mô hình mới sẽ tiếp tục được rà soát, bổ sung, điều chỉnh để ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của đất nước. Bộ máy mới phải tinh hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa; chính quyền phải gần dân hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa; cải cách phải đi vào từng hồ sơ, từng dịch vụ công, từng quyết định phục vụ người dân và doanh nghiệp để mọi nguồn lực, sức sản xuất đều được giải phóng.

Theo VTV
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