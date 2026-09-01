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Từ mùa thu độc lập đến những nhịp cầu Việt - Nga:

Một nét vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lòng Moscow

Thứ Ba, 06:01, 01/09/2026
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VOV.VN - 81 năm sau mùa Thu Độc lập, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hiện diện giữa đời sống nước Nga, từ quảng trường mang tên Người ở Moscow đến những công trình, địa danh và tình cảm được các thế hệ người Nga dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức người Nga trẻ

81 năm kể từ mùa Thu Độc lập (năm 1945) và 76 năm kể từ khi Việt Nam và Liên Bang Nga (Liên Xô trước đây) thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1950), những dấu ấn của Việt Nam vẫn hiện diện trong đời sống nước Nga, từ hình ảnh Hồ Chí Minh trong không gian Moscow đến những ký ức về sự đồng hành của Liên Xô cùng những hợp tác mới giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, phóng viên thường trú Đài TNVN tại Liên bang Nga đã ghi lại những câu chuyện và góc nhìn về tình hữu nghị Việt - Nga qua các thế hệ.

Một ngày đầu thu ở Moscow. Trời se lạnh. Nắng chiều như rót mật, nhuộm vàng bức tượng đồng hình tròn, ở giữa khắc nổi chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phía trước là hình ảnh một thanh niên Việt Nam, phía sau có hai cây tre và những loài hoa nhiệt đới uốn cong ôm lấy bức tượng. Trên công trình khắc câu nói nổi tiếng của Bác Hồ bằng tiếng Nga: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tượng đài nằm chính giữa quảng trường mang tên Bác.

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Sinh viên Nga vẽ tranh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Bác ở Moscow (Ảnh: Hương Trà/ VOV Moscow)

Quảng trường mang tên Bác giữa lòng Moscow

Giữa không gian ấy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tình cờ gặp một sinh viên Nga đang chăm chú hoàn thiện bức tranh màu, đặt trên chiếc giá vẽ nhỏ. Khi được hỏi: Bạn biết gì về Chủ tịch Hồ Chí Minh? Arsenyi, chàng sinh viên người Nga với mái tóc dài đậm chất hoạ sĩ, chia sẻ, đã biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh đạo của Đảng, là người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh thống nhất đất nước Việt Nam.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ cuộc đấu tranh chống Pháp, sau đó tổ chức phong trào ở Việt Nam. Người cũng viết sách và có những lý luận của mình. Tôi tôn trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Sinh viên Arsenyi cho biết.

Dù những hiểu biết của chàng thanh niên về lịch sử Việt Nam còn khá khái quát, Hồ Chí Minh vẫn là nhân vật anh lựa chọn để đưa vào bài tập cuối khóa. Bởi với anh, đó là một nhân vật đáng kính trọng và là hình ảnh quen thuộc đối với người Nga.

Nhưng Quảng trường Hồ Chí Minh không chỉ là nơi một người Nga trẻ tuổi tìm đến để sáng tạo nghệ thuật, cũng không đơn thuần là một công trình mang dấu ấn lịch sử. Với cộng đồng người Việt tại Moscow, đây còn là một địa chỉ gắn với những dịp kỷ niệm và những hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàng Thanh Liêm, Bí Thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga cho biết, hàng năm, vào mỗi dịp lễ trọng đại của non sông như ngày sinh nhật Bác 19/5, Tết độc lập 2/9 hay những ngày lễ trọng đại khác, tuổi trẻ Việt Nam tại Nga lại cùng bà con kiều bào tề tựu về đây, dâng hoa tưởng niệm Bác, tổ chức kết nạp đoàn viên và báo công dâng Người.

“Đứng trước tượng đài Bác, giữa lòng Moscow, mỗi bạn trẻ lại cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc, ý thức rõ hơn về trách nhiệm học tập rèn luyện để mang tri thức trở về xây dựng quê hương xứng đáng lời căn dặn của Bác với tương lai đất nước”, Bí thư đoàn Hoàng Thanh Liêm chia sẻ cảm xúc.

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Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga tham gia Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu cấp cao (21/5/2026).

Hình ảnh Bác Hồ hiện diện ở nhiều vùng đất Nga

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng vào cuối thời Liên Xô và khánh thành năm 1990, đúng dịp tròn 100 năm ngày sinh của Bác, do nhà điêu khắc Vladimir Tsigal và kiến trúc sư Roman Kananin thực hiện. Nếu với người Việt, quảng trường là một địa chỉ để nhớ về quê hương, thì với người Nga, hình ảnh Hồ Chí Minh lại được lưu giữ theo một cách khác: qua lịch sử, những công trình mang tên Người và ký ức về tình hữu nghị với Việt Nam. Maksim Alekseevich Syunnerberg, giảng viên Viện các nước Á Phi, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam, cho rằng sự kính trọng dành cho Bác Hồ vẫn được duy trì trong xã hội Nga ngày nay.

“Nói về nước Nga hiện đại, sự kính trọng ấy vẫn còn. Quảng trường Hồ Chí Minh gần ga metro Akademicheskaya là nơi người Việt thường gặp gỡ. Tượng đài Hồ Chí Minh ở đây rất đặc biệt. Đây không chỉ là một tượng đài đơn thuần mà còn là một điểm thu hút người dân địa phương. Khi nói về Hồ Chí Minh, mọi người đều đón nhận hình ảnh của Người với sự quan tâm và kính trọng. Vì vậy, tên Hồ Chí Minh đối với người Nga rất quen thuộc, được yêu mến. Và đây là một yếu tố quan trọng để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước”, ông Maksim Alekseevich Syunnerberg nói.

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Ông Maksim Alekseevich Syunnerberg, giảng viên Viện các nước Á Phi, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam

Một nét vẽ nối gần khoảng cách Việt - Nga

Không chỉ ở Moscow, tên Hồ Chí Minh còn hiện diện tại nhiều địa danh khác ở Nga, từ Saint Petersburg đến Ulyanovsk cho tới vùng viễn Đông Vladivostok. Những địa danh ấy cho thấy hình ảnh Bác không chỉ được lưu giữ trong các tài liệu lịch sử mà còn hiện diện trong không gian công cộng và đời sống xã hội nước Nga.

Chiều xuống trên quảng trường Hồ Chí Minh, người sinh viên Nga đã hoàn thành bức chân dung vị lãnh tụ Việt Nam và cẩn thận đặt tác phẩm vào hộp.

Gần 7.000 km từ Moscow đến Hà Nội, một khoảng cách tưởng như rất xa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách được thu lại trong bức tranh mà chàng thanh niên Nga đã dành hai giờ để hoàn thiện. Giữa quảng trường đã đi qua hơn ba thập kỷ,  câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được kể cho hôm nay và mai sau.

Giữa không gian náo nhiệt của thủ đô Moscow, bức tranh của một sinh viên Nga vẫn đang được hoàn thiện. Một nét vẽ giản dị, nhưng gợi mở câu chuyện về một nhân vật lịch sử của Việt Nam vẫn hiện diện trong đời sống nước Nga hôm nay. Và từ những ký ức, tình cảm ấy, tình hữu nghị Việt - Nga tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ, đồng thời mở ra những động lực hợp tác mới.

Hương Trà/VOV-Moscow
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