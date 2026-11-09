Muốn phát huy nhân tài, phải đổi mới cách đánh giá cán bộ

Theo các chuyên gia, nhà khoa học, thu hút nhân tài cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị và những đòi hỏi phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Để làm được điều đó, trước hết phải tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ, bảo đảm người có năng lực thực sự được nhận diện và bố trí đúng vị trí.

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Phân tích những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay khiến cho những người thực sự có tài năng chưa được phát huy đúng năng lực, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, hiện chúng ta chưa đánh giá một cách thực chất về nhân tài, những người có năng lực thực sự để bố trí công việc phù hợp. Theo đó, việc đánh giá người tài vẫn chủ yếu dựa trên quy trình và mức độ hoàn thành nhiệm vụ một cách chung chung, thay vì căn cứ vào kết quả công việc, những sản phẩm cụ thể và giá trị đóng góp của mỗi cá nhân đối với lĩnh vực chuyên môn.

Trong bối cảnh bộ máy nhà nước đang được tinh gọn, tiến tới xây dựng vị trí việc làm và khung năng lực cho từng công việc cụ thể - theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, không nên áp dụng một khung năng lực chung chung mà cần xác định rõ yêu cầu của từng vị trí, công việc cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị:

“Hiện nay, vấn đề khó đó là việc lựa chọn được người tài, song vấn đề khó hơn là phải sắp xếp, bố trí, sử dụng người tài như thế nào để họ phát huy tốt nhất năng lực của họ. Cùng với đó là cơ chế ưu đãi phù hợp để thu hút và giữ chân đội ngũ này. Bởi hiện nay, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quốc gia đều đang đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, việc Việt Nam xây dựng khung tiêu chí về vấn đề này sẽ tạo cơ sở quan trọng để triển khai công tác thu hút, sử dụng và phát huy nhân tài hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Ngọc Sơn phân tích.

Như vậy, để chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài đi vào thực chất, bên cạnh việc nhận diện đúng người, đúng năng lực và bố trí đúng vị trí, cần có hệ thống cơ chế, chính sách đủ rõ ràng và khả thi. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với khâu tổ chức thực hiện các chủ trương đổi mới công tác cán bộ. Theo ông Đinh Văn Minh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, để các chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, phát triển và trọng dụng nhân tài được Trung ương Đảng đề ra phát huy hiệu quả, điều kiện quan trọng là khâu tổ chức thực hiện thật tốt. Chủ trương đúng cần được cụ thể hóa bằng những quyết sách phù hợp, đồng thời có các quy định và công cụ cần thiết để triển khai trong thực tiễn.

“Cần phải thể chế hoá thành các quy định đúng, các đường lối chủ trương, đưa ra đúng các công cụ để đánh giá, sàng lọc cán bộ đến thu hút và trọng dụng nhân tài. Điều này thể hiện qua các văn bản, quy định của Đảng và Nhà nước. Cuối cùng, từ sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng đã xác định. Bởi suy cho cùng, những kết quả tốt hay chưa tốt trong thực tiễn đều gắn với chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện”, ông Đinh Văn Minh nêu rõ.

Từ yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện, vấn đề trọng dụng nhân tài cũng cần được đặt trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm nhìn dài hạn. Trước mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, công tác cán bộ không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn phải chuẩn bị nguồn lực cho những nhiệm vụ trong tương lai. Theo đó, cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận từ sớm, không chỉ cho nhiệm kỳ hiện tại mà cả những nhiệm kỳ tiếp theo. Tinh thần đặt ra là mỗi nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực thực thi cao hơn. Khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, tổ chức bộ máy mới có điều kiện tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.