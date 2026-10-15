Nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm đã đạt được những kết quả quan trọng, thực chất, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển sâu sắc, ổn định, bền vững.

Nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược trọng tâm là các tuyến đường sắt kết nối hai nước

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Quốc hội Việt Nam khóa XVI bắt đầu nhiệm kỳ mới và Trung Quốc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, các Lãnh đạo Trung Quốc đều khẳng định thông điệp sẵn sàng mở rộng, nâng cao chất lượng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đã nhất trí hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của hợp tác nghị viện đối với việc thúc đẩy quan hệ chung giữa hai nước: "Bên cạnh việc tăng cường tin cậy chính trị, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, nhất là trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, qua đó đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực cụ thể. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm lập pháp liên quan đến những vấn đề như kết nối chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ, đồng thời thảo luận về việc phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương".

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh cần nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược trọng tâm là các tuyến đường sắt kết nối hai nước, đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh.

Ông Vương Hàn Linh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Viện Luật quốc tế thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn sẽ là động lực lớn cho hợp tác lập pháp: "Tôi cho rằng hợp tác lập pháp là một nội dung quan trọng trong chuyến thăm lần này. Trong hợp tác công nghiệp, có việc kết nối đường sắt khổ chuẩn. Việt Nam đang xây dựng mạng lưới đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Việc kết nối tiêu chuẩn đường sắt với Trung Quốc cần sự phối hợp của các cơ quan lập pháp. Tôi rất vui vì hai bên đã ký thỏa thuận về đường sắt khổ chuẩn, điều này sẽ thúc đẩy kết nối đường sắt giữa hai nước".

Ông Vương Hàn Linh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Viện Luật quốc tế thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Hai bên sẽ triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở rộng thị trường cho hàng hóa và nông sản chất lượng cao của Việt Nam; hình thành những động lực hợp tác mới, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực cao và chia sẻ kinh nghiệm quản trị; củng cố nền tảng xã hội và môi trường hòa bình, ổn định thông qua thúc đẩy giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc, hợp tác địa phương, giáo dục – đào tạo, cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ và kiểm soát, giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

Theo ông Trương Kiến Quốc, Tổng thư ký Học hội Charhar của Trung Quốc, việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy thực hiện các văn kiện hợp tác sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và có khả năng dự báo cao. Hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp sẽ tháo gỡ các trở ngại pháp lý trong thương mại, đầu tư và hoạt động xuyên biên giới: "Hợp tác giữa các cơ quan lập pháp phục vụ hợp tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là trong kinh tế, kinh tế số và cơ sở hạ tầng. Hợp tác giữa các cơ quan lập pháp cung cấp khung pháp lý cho hợp tác kinh tế ở trình độ cao hơn và phạm vi rộng hơn trong tương lai, giúp hai bên hiểu rõ khung pháp lý của nhau, đặc biệt phát huy vai trò trong việc kết nối pháp luật, để hợp tác kinh tế song phương phát triển ổn định và với tốc độ cao hơn".

Ông Trương Kiến Quốc, Tổng thư ký Học hội Charhar của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trở thành trụ cột quan trọng

Một trong những điểm đáng chú ý là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, an ninh và Quốc phòng Vũ Hải Hà cho biết: "Ủy ban đã tiến hành thảo luận ba chủ đề chính, gồm: kết nối chiến lược phát triển; trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong quản trị xã hội; củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Trên cơ sở những nội dung này, hai bên đã đi sâu trao đổi về việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của mỗi nước; đồng thời phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa hai bên".

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, an ninh và Quốc phòng Vũ Hải Hà

Trên tinh thần đó, thời gian tới, các cơ quan chức năng của hai bên, đặc biệt là các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn về những nội dung cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai thiết thực, hiệu quả, cùng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngoài ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân là một trong những hoạt động trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tiếp các nhân sĩ, trí thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công việc của các Hội chính là kết nối những trái tim, xây dựng những cây cầu hữu nghị bằng sự chân thành giữa nhân dân hai bên. Đây cũng chính là nguồn sức mạnh sâu xa của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, việc đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước. Qua đó, tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận được: "Hai bên cùng nhau xây dựng một nền tảng xã hội, môi trường, dự luận khách quan, hữu nghị cho quan hệ hai nước. Tôi mong các tổ chức hữu nghị, các nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội của hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp những thông tin chân thực, khách quan; giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về nhận thức và củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước".

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã đạt được những kết quả rất toàn diện, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại Quốc hội trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc – nước láng giềng quan trọng của Việt Nam. Đồng thời, những kết quả này cũng góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, phù hợp với nhu cầu, lợi ích và ưu tiên phát triển của hai nước, nhất là những lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm.