Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện

Tiễn đoàn tại sân bay Hàm Dương, Tây An có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Đón đoàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp nối đà trao đổi cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026.

Tại chuyến công tác này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường; hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; hội đàm với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; đồng chủ trì đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tiếp đoàn các Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc; gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; thăm và làm việc tại tỉnh Thiểm Tây…

Chuyến thăm đã đạt được những kết quả quan trọng, thực chất, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam–Trung Quốc phát triển sâu sắc, ổn định, bền vững.

Đặc biệt tại Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hai bên xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn về những nội dung cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai thiết thực, hiệu quả, cùng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới, cơ quan lập pháp hai nước sẽ tập trung xây dựng khuôn khổ pháp luật, phát huy vai trò giám sát tối cao nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta góp phần làm sâu sắc hơn trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai nước, củng cố tin cậy chính trị góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn mới; thành công của chuyến thăm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Quốc hội, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước và đưa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu; hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận cụ thể, nhất là trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và hai bên có tiềm năng hợp tác cao.