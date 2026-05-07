Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo địa phương

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp chiến lược, việc hợp tác trong đào tạo là giải pháp quan trọng.

Vì thế, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc, nâng cấp và làm mới các chương trình hợp tác đào tạo. Việc thiết kế các chương trình hợp tác trong đào tạo là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn các cam kết chính trị, cũng như các thỏa thuận hợp tác trọng điểm đã được thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Jica Việt Nam.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn bày tỏ mong muốn bên cạnh việc duy trì hiệu quả các lớp bồi dưỡng cán bộ theo học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, JICA phối hợp thiết kế thêm các lớp bồi dưỡng chuyên đề dành riêng cho đối tượng cán bộ lãnh đạo địa phương theo hướng bám sát những lĩnh vực ưu tiên và các vấn đề thực tiễn mà lãnh đạo hai nước đã thảo luận, bao gồm: đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị, quản lý trong điều kiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

"Chúng tôi nhận thấy JICA luôn thiết kế các chương trình đào tạo rất phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Học viên không chỉ được học lý thuyết mà còn được trải nghiệm thực tế mô hình phát triển của Nhật Bản để có thể vận dụng hiệu quả vào công tác lãnh đạo, quản lý.

Nhật Bản là một quốc gia phát triển với nhiều thành tựu tiên tiến và các bạn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam. Thông qua các chương trình hợp tác, chúng tôi được tiếp cận nhiều xu hướng mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, quản trị carbon, trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực quản trị hiện đại", PGS.TS Đoàn Minh Huấn chia sẻ.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cũng đề nghị đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức đào tạo theo hướng "đồng kiến tạo tri thức", kết hợp giữa học lý thuyết với việc đưa cán bộ đi nghiên cứu, trải nghiệm thực địa tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Chúc mừng PGS.TS Đoàn Minh Huấn được bầu vào Bộ Chính trị và đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Jica Việt Nam đánh giá cao quan hệ đối tác trong công tác nâng cao năng lực cán bộ giữa hai bên từ năm 2004 đến nay.

Ông Kobayashi Yosuke bày tỏ vui mừng khi nhiều học viên từng tham gia các chương trình nghiên cứu, học tập tại Nhật Bản đang giữ nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao ở Việt Nam.

Việt Nam đang cải cách mạnh mẽ mô hình đào tạo cán bộ trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của AI. Chúng tôi muốn chuyển từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình học tập trải nghiệm, kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn tại doanh nghiệp, địa phương và các mô hình phát triển tiên tiến.

Nhất trí cao với những định hướng hợp tác mà Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị, Trưởng đại diện Jica Việt Nam khẳng định, tổ chức này sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong quá trình phát triển. JICA cũng cam kết hỗ trợ việc tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các lãnh đạo địa phương của Việt Nam.

"Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều thập niên qua, chúng tôi tin tưởng quan hệ hợp tác giữa JICA và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới", ông Kobayashi Yosuke bày tỏ tin tưởng.