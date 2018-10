Nâng cấp hợp tác Mekong-Nhật Bản lên Quan hệ đối tác chiến lược

Sáng nay (9/10) giờ Việt Nam, tại Tokyo, diễn ra Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong -Nhật Bản lần thứ 10. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Lãnh đạo các nước đã quyết định nâng cấp hợp tác giữa các nước Mekong và Nhật Bản lên Quan hệ đối tác chiến lược. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Nhật Bản. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại Hội nghị, lãnh đạo các nước đã rà soát tình hình hợp tác thời gian qua giữa Mekong và Nhật Bản, đồng thời thảo luận các phương hướng hợp tác lớn giai đoạn mới cũng như trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực.

Các lãnh đạo đánh giá, sau 10 năm hình thành, hợp tác Mekong-Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu theo định hướng được đề ra là xây dựng một tiểu vùng hòa bình và ổn định lâu dài; phát triển kinh tế, đóng góp tích cực cho hội nhập ASEAN; phát triển bền vững thông qua cơ chế họp cấp cao định kỳ, trao đổi về hợp tác ở các cấp và thực hiện các dự án cụ thể trong các lĩnh vực chuyên ngành cho từng giai đoạn theo các chiến lược 3 năm.

Về chiến lược Tokyo 2015 cho giai đoạn 2016-2018, các nhà lãnh đạo hoan nghênh việc triển khai hàng trăm dự án trong nhiều lĩnh vực, giúp cải thiện kết nối cơ sở hạ tầng, thúc đẩy gắn kết kinh tế - công nghiệp và giao lưu nhân dân giữa Nhật Bản và khu vực Mekong. Lãnh đạo các nước Mekong đánh giá cao việc Nhật Bản đã hỗ trợ hơn 750 tỷ yên giai đoạn 2016-2018.

Thủ tướng tới dự cuộc làm việc với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Mekong. Ảnh; Chinhphu.vn

Với việc lãnh đạo các nước quyết định nâng cấp hợp tác giữa các nước Mekong và Nhật Bản lên Quan hệ đối tác chiến lược, các nước đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới và tập trung vào ba trụ cột chính.

Thứ nhất là Kết nối sống động và hiệu quả, theo đó tiếp tục xây dựng hạ tầng, tích cực triển khai sáng kiến “Tầm nhìn công nghiệp Mekong 2.0” và “Quan hệ đối tác mở rộng về cơ sở hạ tầng chất lượng”, trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng, thương mại, đầu tư, kinh tế số. Trụ cột thứ hai là Xã hội lấy người dân làm trung tâm, với trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp, kinh doanh quốc tế, trí tuệ nhân tạo, tài chính, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm; hợp tác y tế, giáo dục, tư pháp.

Hội nghị nhất trí sẽ tổ chức “Năm giao lưu Mêkông -Nhật Bản 2019” nhằm thúc đẩy hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân các nước Mê Công và Nhật Bản. Trụ cột thứ ba là Hiện thực hóa một Mê Công xanh, với các nội dung chính gồm tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là Ủy hội sông Mê Công về quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước Mêkông; ứng phó biến đổi khí hậu; hợp tác về cắt giảm, xử lý và tái chế chất thải; bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn lợi thủy sản.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và Bán đảo Triều Tiên. Lãnh đạo các nước tái khẳng định cam kết chung duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Chiến lược Tokyo 2018 cho hợp tác giai đoạn 2019-2021 cùng ba phụ lục danh sách các dự án phối hợp giữa hợp tác Mekong-Nhật Bản với các chương trình/khuôn khổ hợp tác phát triển toàn cầu và khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò và đóng góp của hợp tác Mekong-Nhật Bản đối với thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN, bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Các dự án hợp tác Mekong-Nhật Bản đã giúp đem lại sự thay đổi đáng kể về cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường tại các nước Mekong. Thủ tướng cũng khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Nhật Bản và các nước Mekong thúc đẩy hợp tác thành công hơn nữa.

Về phương hướng hợp tác giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bật một số ưu tiên. Thứ nhất là thúc đẩy kết nối giao thông, bao gồm cao tốc Vientiane-Hà Nội, giao thông đường thủy giữa Việt Nam-Campuchia; và kết nối năng lượng nội khối Mekong như hợp tác hiện nay giữa Việt Nam, Lào, Campuchia cũng như giữa khu vực Mekong với các nước bên ngoài.

Ưu tiên thứ hai mà Thủ tướng nêu lên là cải thiện kết nối hạ tầng mềm, ưu tiên xây dựng và thực hiện các hiệp định, cơ chế phối hợp về tạo thuận lợi cho giao thông, thương mại và kết nối số giữa các nước thành viên. Ưu tiên thứ ba là thúc đẩy kết nối công nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ. Ưu tiên thứ tư là tăng cường kết nối con người đặc biệt thông qua giáo dục, đào tạo nghề; ký kết thỏa thuận về công nhận tương đương văn bằng, tín chỉ đào tạo nghề. Và ưu tiên thứ năm là hiện thực hóa tầm nhìn chung về một Mekong xanh với trọng tâm là hợp tác quản lý bền vững nguồn nước, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp thông minh, bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề xuất nghiên cứu và xây dựng Mạng lưới sáng tạo Mekong-Nhật Bản nhằm tăng cường liên kết, trao đổi giữa các trung tâm nghiên cứu, phát minh sáng chế, trung tâm khởi nghiệp của Nhật Bản và các nước Mekong. Các đề xuất của Thủ tướng đã được Hội nghị đánh giá cao và phản ánh trong các văn kiện của Hội nghị.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh kết quả tích cực của các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều và Hàn-Triều, ủng hộ phi hạt nhân hóa toàn bộ Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình và tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Nhật Bản và cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề nhân đạo, trong đó có bắt cóc con tin, lên án mọi hành động bắt cóc công dân giữa các quốc gia.

Đối với vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận một số tiến triển tích cực trong trao đổi thương lượng nhưng bày tỏ quan ngại về thực tế còn diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, kêu gọi tuân thủ Công ước luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử COC có hiệu lực và hiệu quả.

Trước thềm hội nghị, lãnh đạo các nước đã trao quà và chụp ảnh chung với các đội trưởng đội bóng U17 Mekong và Nhật Bản. Cũng trong hôm nay, lãnh đạo các nước Mekong-Nhật Bản làm việc với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Mekong, Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản Keidanren./. Họp báo công bố kết quả Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong- Nhật Bản VOV.VN -Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, quyết định nâng cấp hợp tác Mekong-Nhật Bản là hoàn toàn phù hợp. Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10 VOV.VN -Tại hội nghị lần này, dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác Mekong-Nhật Bản cho phù hợp với tình hình khu vực và thế giới. Thủ tướng tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Liên minh thúc đẩy việc đơn giản hoá thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho khách du lịch Việt Nam vào Nhật Bản Thủ tướng gửi thông điệp mạnh mẽ tới các doanh nghiệp Nhật Bản VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng và sẽ tạo lập môi trường kinh doanh tốt cho DN Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đóng góp chung cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước. Đưa quan hệ Việt - Nhật bước vào giai đoạn phát triển mới VOV.VN - Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.