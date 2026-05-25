Ngăn chặn thông tin xấu độc: Không chỉ bằng biện pháp hành chính

Phóng viên VOV trao đổi với PGS.TS Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để làm rõ nội dung này.

PV: Trong bối cảnh người dân tiếp cận thông tin đa chiều, thậm chí có cả thông tin giả, thông tin xấu độc, công tác lý luận cần tiếp cận ra sao để giữ vững tính định hướng và sức thuyết phục, thưa ông?

PGS.TS Trần Minh Trưởng: Theo tôi, không thể chỉ chống thông tin xấu độc bằng mệnh lệnh hành chính, bởi biện pháp này chỉ có thể hạn chế phần nào. Quan trọng hơn, chúng ta cần có cách tiếp cận rộng hơn đối với các thông tin xấu độc.

Tức là phải làm sao để những thông tin lành mạnh thu hút, cuốn hút được giới trẻ, bởi họ luôn có nhu cầu tìm hiểu những điều mới mẻ. Những điều cũ người ta đã biết, còn nhu cầu tiếp cận thông tin mới của giới trẻ là hoàn toàn chính đáng. Vấn đề là thông tin của chúng ta phải bổ ích, đáp ứng được nhu cầu mà giới trẻ cũng như các tầng lớp nhân dân đang cần. Thông tin đó phải hữu ích đối với đời sống hằng ngày, kiến thức xã hội, sinh hoạt gia đình, xây dựng hạnh phúc hay các nhu cầu về văn hóa, du lịch… Khi đáp ứng đúng nhu cầu của người dân thì họ sẽ tìm đến những nguồn thông tin đó.

Nếu luồng thông tin chính thống đủ mạnh, đủ hữu ích thì những thông tin xấu độc dù xuất hiện cũng chỉ là luồng thông tin bên ngoài, người dân có thể biết nhưng không tin theo, từ đó không tạo ra các làn sóng dư luận tiêu cực hay tác hại cho xã hội.

PV: Theo ông, cần làm gì để các thông tin chính thống có sức lan tỏa mạnh hơn trên không gian mạng?

PGS.TS Trần Minh Trưởng: Trước hết, nguồn thông tin được cung cấp phải chính đáng, lành mạnh, kịp thời và hữu ích.

Thứ hai là phương tiện truyền tải - thực tế chúng ta thấy các nguồn thông tin khác lan truyền rất nhanh, rất tiện lợi, mở ra là tiếp cận được ngay. Vì vậy, chúng ta cần có những tổ chức để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh chóng của người dân.

Theo tôi, cần có cơ chế khuyến khích các tổ chức xã hội, đoàn thể hay cá nhân tham gia cung cấp thông tin lành mạnh. Có thể nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với những nguồn thông tin tích cực, lành mạnh.

Ngoài ra, việc khai thác thông tin phải đa dạng, đa chiều để người dân thấy rằng chúng ta không đi theo hướng “tô hồng” hay “bôi đen”. Hiện nay nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh niên, đã cao hơn trước. Họ hoàn toàn có khả năng tự sàng lọc, nhận diện đâu là thông tin hữu ích, đâu là thông tin kích động, sai lệch.

PV: Theo ông, cần có giải pháp gì để ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu độc trên không gian mạng?

PGS.TS Trần Minh Trưởng: Thông tin xấu độc thường lựa chọn những vấn đề mà người dân ít biết hoặc những nội dung mang tính giật gân để thu hút sự chú ý. Nhưng dù dưới hình thức nào thì mục tiêu cuối cùng của nó cũng là chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Vì vậy, phải đồng thời thực hiện cả hai giải pháp cần cung cấp thông tin đa chiều, kịp thời và chính xác, lan tỏa thông tin tích cực và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm pháp luật về thông tin, báo chí. Ngoài ra áp dụng các biện pháp xử lý đối với hành vi bôi nhọ cá nhân, tổ chức chính trị- xã hội, tuyên truyền những thông tin không có thật- cố tình làm phương hại đến cá nhân, tổ chức, quốc gia thì phải xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, đây là cuộc đấu tranh lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và có những người lãnh đạo có trình độ năng lực quản lý phù hợp để nhìn nhận vấn đề và xử lý, điều hành những thông tin đó một cách hợp lý, chứ không thể chỉ dùng mệnh lệnh hành chính.

Quan trọng nhất là làm sao để người dân nhận thức rõ đâu là thông tin sai lệch, không chính xác đâu là thông tin xấu độc, có âm mưu phá hoại, từ đó có ý thức tự giác không tiếp nhận, không lan truyền. Đây mới là giải pháp căn cơ để chống lại nguồn thông tin xấu độc trong công tác tư tưởng hiện nay.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!