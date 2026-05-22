  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu vu khống, tố cáo bịa đặt

Thứ Sáu, 11:27, 22/05/2026
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trong đó, Nghị định số 156 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định về rút tố cáo.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, nghị định nêu rõ, trường hợp người tố cáo rút tố cáo thì người giải quyết tố cáo vẫn phải tiếp tục giải quyết tố cáo nếu qua xem xét hồ sơ, tài liệu, thông tin đã thu thập được nhận thấy vụ việc có một trong các căn cứ sau:

- Hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Có căn cứ xác định việc rút tố cáo được thực hiện do người tố cáo bị đe dọa, ép buộc, mua chuộc;

- Có căn cứ xác định người tố cáo đã lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo.

Khi giải quyết tố cáo theo quy định, người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời xử lý người có hành vi đe dọa, mua chuộc người tố cáo hoặc người lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo theo quy định của pháp luật.

Xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định của Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung Điều 23 về xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với người tố cáo khi: biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo; biết vụ việc đã được cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo; lôi kéo, kích động, dụ dỗ người khác tố cáo sai sự thật.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với người tố cáo khi có một trong các hành vi: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; cưỡng ép, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo.

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với người tố cáo giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi có một trong các hành vi: đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc gây mất đoàn kết nội bộ.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm áp dụng đối với người tố cáo khi có một trong các hành vi: đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với người tố cáo giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc cảnh cáo đối với người tố cáo không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm; lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; gây rối an ninh, trật tự công cộng; lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống, tố cáo bịa đặt, đả kích, chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, tố cáo nhiều lần có dụng ý xấu.

Nghị định số 156 bổ sung Điều 19a về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết tố cáo vào sau Điều 19 quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để cập nhật, theo dõi, quản lý, lưu trữ, kết nối, chia sẻ dữ liệu giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Thông tin, dữ liệu về quá trình xử lý, giải quyết tố cáo được cập nhật kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết tố cáo phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bắt đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để bôi nhọ cá nhân, tổ chức

VOV.VN - Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Vũ Thị Hương về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

 

"Khiếu nại, tố cáo vẫn phức tạp ở địa phương có nhiều dự án thu hồi đất"

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, tình hình công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH giảm nhẹ so với năm 2024, tuy nhiên số đoàn đông người đến nơi tiếp công dân của các Đoàn ĐBQH tăng 62 lượt đoàn so với năm 2024.

ĐBQH: Xử lý hành vi trả thù, bảo vệ người tố cáo từ thông tin đến tính mạng

VOV.VN - Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

VOV.VN - Tại phiên họp Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, các đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện cơ chế phân cấp, chuyển đổi số trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

