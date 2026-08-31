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Ngành Kiểm sát nhân dân: Chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu

Thứ Hai, 08:04, 31/08/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn tăng tốc và chuyển mạnh từ “nhận thức” sang “hành động”, ngành Kiểm sát nhân dân đã và đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, hành động đồng bộ và kết quả bước đầu rõ nét trong việc triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

Thời gian qua, toàn Ngành kiểm sát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ việc triển khai các nhiệm vụ với tinh thần “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Đến nay 22/22 mục tiêu chuyển đổi số năm 2026 của Ngành đều đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Nổi bật Sau gần 3 năm xây dựng và triển khai, ngày 27/7/2026 nền tảng Quản lý án hình sự (QLAHS) được bấm nút khai trương, đi vào hoạt động chính thức.

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Hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. (Ảnh: Trọng Phú)

Tới thời điểm hiện tại, có 10.658 tài khoản của lãnh đạo, Kiểm sát viên (chiếm 72% tổng biên chế toàn Ngành) hoạt động trên nền tảng; đã hình thành cơ sở dữ liệu án hình sự lớn nhất từ trước đến nay của Ngành, từng bước bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"…

Ông Lê Việt Đức – Phó Viện trưởng Viện KSND khu vực 4, Hà Nội cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các cơ quan nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng thực hành công vụ, cải cách hành chính và xây dựng nền tư pháp hiện đại.

Ông Lê Việt Đức cho biết: "Đơn vị đã thực hiện triển khai thí điểm việc quản lý, khai thác, lưu trữ hồ sơ kiểm sát án hình sự điện tử theo Kế hoạch số 136 ngày 9/7/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó đảm bảo 100% vụ việc, vụ án hình sự thụ lý mới kể từ ngày 15/7/2026 đã được lập hồ sơ kiểm soát điện tử thực hiện ký số, đóng dấu số đối với các văn bản tố tụng".

Văn Hiếu/VOV
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