Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận chuyển giao bộ học liệu "Bình dân học vụ số"

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". (Ảnh: Trọng Phú)

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện các Ủy ban của Quốc hội. Tham dự Hội nghị còn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là cơ quan đầu tiên trong hệ thống chính trị chủ động đề nghị tiếp nhận, tại Văn bản số 2830/VKSTC-C2 ngày 22/5/2026. Sự chủ động ấy rất đáng trân trọng. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cam kết thực hiện đầy đủ ba nội dung mà Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao tại Văn bản số 106: một là chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện; hai là trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức, quản trị, vận hành nền tảng học tập số và phương thức đánh giá kết quả; ba là phối hợp triển khai đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc chuyển giao bộ học liệu "Bình dân học vụ số" cho Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là một hoạt động thiết thực lan tỏa và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhận định đây là khâu "đột phá quan trọng hàng đầu", là động lực chính để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.



Tại Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại" do Đảng ủy Quốc hội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 13/9/2025, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải tiên phong học tập kỹ năng số, đổi mới phương thức làm việc và thích ứng với thời đại số". Việc học phải được tổ chức bài bản, "đúng người, đúng nhu cầu", tránh hình thức, bảo đảm kiến thức và kỹ năng được vận dụng trực tiếp vào công việc.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết: "Những đánh giá, ghi nhận và định hướng của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là sự động viên, khích lệ to lớn, đồng thời là định hướng quan trọng để ngành Kiểm sát Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Ngay sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo 120 sẽ cụ thể hóa đầy đủ các ý kiến chỉ đạo thành chương trình, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong toàn ngành".



Sự kiện chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Quốc hội đối với công tác nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp. Ngành Kiểm sát Nhân dân cam kết quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả Bộ học liệu quý báu này; khẩn trương tích hợp vào Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn Ngành từ ngày 1/9 đến ngày 30/11/2026; bảo đảm 100% cán bộ, Kiểm sát viên được tiếp cận, học tập, kiểm tra, đánh giá và nâng cao kiến thức, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.