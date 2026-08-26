English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận chuyển giao bộ học liệu "Bình dân học vụ số"

Thứ Tư, 21:08, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 26/8, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Hà Nội) diễn ra Hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". Hội nghị do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

vien kiem sat nhan dan toi cao nhan chuyen giao bo hoc lieu binh dan hoc vu so hinh anh 1
Hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". (Ảnh: Trọng Phú)

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện các Ủy ban của Quốc hội. Tham dự Hội nghị còn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là cơ quan đầu tiên trong hệ thống chính trị chủ động đề nghị tiếp nhận, tại Văn bản số 2830/VKSTC-C2 ngày 22/5/2026. Sự chủ động ấy rất đáng trân trọng. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cam kết thực hiện đầy đủ ba nội dung mà Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao tại Văn bản số 106: một là chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện; hai là trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức, quản trị, vận hành nền tảng học tập số và phương thức đánh giá kết quả; ba là phối hợp triển khai đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc chuyển giao bộ học liệu "Bình dân học vụ số" cho Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là một hoạt động thiết thực lan tỏa và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

vien kiem sat nhan dan toi cao nhan chuyen giao bo hoc lieu binh dan hoc vu so hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhận định đây là khâu "đột phá quan trọng hàng đầu", là động lực chính để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tại Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại" do Đảng ủy Quốc hội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 13/9/2025, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải tiên phong học tập kỹ năng số, đổi mới phương thức làm việc và thích ứng với thời đại số". Việc học phải được tổ chức bài bản, "đúng người, đúng nhu cầu", tránh hình thức, bảo đảm kiến thức và kỹ năng được vận dụng trực tiếp vào công việc.

vien kiem sat nhan dan toi cao nhan chuyen giao bo hoc lieu binh dan hoc vu so hinh anh 3
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết: "Những đánh giá, ghi nhận và định hướng của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là sự động viên, khích lệ to lớn, đồng thời là định hướng quan trọng để ngành Kiểm sát Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Ngay sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo 120 sẽ cụ thể hóa đầy đủ các ý kiến chỉ đạo thành chương trình, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong toàn ngành".

Sự kiện chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Quốc hội đối với công tác nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp. Ngành Kiểm sát Nhân dân cam kết quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả Bộ học liệu quý báu này; khẩn trương tích hợp vào Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn Ngành từ ngày 1/9 đến ngày 30/11/2026; bảo đảm 100% cán bộ, Kiểm sát viên được tiếp cận, học tập, kiểm tra, đánh giá và nâng cao kiến thức, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân vùng biên Mường Lát
Đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân vùng biên Mường Lát

VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp các lực lượng đến từng thôn, bản xã Mường Lát, Thanh Hóa hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng ứng dụng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đồng bào vùng biên.

Đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân vùng biên Mường Lát

Đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân vùng biên Mường Lát

VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp các lực lượng đến từng thôn, bản xã Mường Lát, Thanh Hóa hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng ứng dụng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đồng bào vùng biên.

Động lực chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nước
Động lực chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nước

VOV.VN - Chiều 21/8, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2026, với chủ đề trọng tâm: “Chuyển đổi số - Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới”.

Động lực chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nước

Động lực chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nước

VOV.VN - Chiều 21/8, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2026, với chủ đề trọng tâm: “Chuyển đổi số - Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ tịch nước: Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ
Phó Chủ tịch nước: Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ

VOV.VN - Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế.

Phó Chủ tịch nước: Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ

Phó Chủ tịch nước: Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ

VOV.VN - Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội