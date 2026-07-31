Ngành Tuyên giáo và Dân vận: Giữ vững “thế trận lòng dân”

Là tỉnh miền núi, biên giới với địa bàn rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và điều kiện phát triển giữa các vùng còn nhiều chênh lệch, tỉnh Lào Cai luôn đặt ra yêu cầu phải bảo đảm thông tin đến với người dân một cách kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra khoảng trống trong công tác tuyên truyền, vận động.

Xuất phát từ thực tiễn đó, từ năm 2012, tỉnh đã xây dựng mô hình tuyên vận theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên giáo và dân vận; gắn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng với nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, một trong những yếu tố làm nên hiệu quả của mô hình tuyên vận là sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền của tỉnh được gắn chặt với đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Qua đó, dân chủ được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền được củng cố, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và tạo động lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Không chỉ ở Lào Cai, công tác tuyên giáo và dân vận tại nhiều địa phương cũng đang phát huy hiệu quả thiết thực trong việc tạo đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển.

Xác định năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I sau hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hải Phòng đang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14% - mức cao nhất cả nước. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên giáo và dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, để các chủ trương phát triển nhận được sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã chủ động tham mưu định hướng tuyên truyền theo từng nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt dư luận, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ thực tiễn cho thấy, thời gian qua, ngành Tuyên giáo và Dân vận không ngừng đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với những thách thức, khó khăn. Công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt được những kết quả to lớn. Ngành Tuyên giáo và Dân vận cả nước đẩy mạnh đổi mới toàn diện về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Qua đó nhằm thể hiện vai trò là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, ngay sau Đại hội XIV, toàn ngành chủ động triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; riêng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành chương trình với 11 nhóm nhiệm vụ, hoàn thành 13 đề án và tham mưu ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng. Các địa phương cũng tham mưu ban hành 37 đề án, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận được thực hiện đồng bộ, góp phần vào thành công của Đại hội XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI, và Hội đồng nhân dân các cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai rộng khắp, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, tăng cường ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết. Nội dung chuyển đổi số từng bước trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của ngành...

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, gần trọn thế kỷ qua dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, ánh sáng của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ tuyên giáo Đảng qua các thời kỳ đã luôn phấn đấu cống hiến không mệt mỏi, lao động sáng tạo đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của toàn ngành. Truyền thống vẻ vang ấy thấm vào tâm hồn, khối óc của các thế hệ cán bộ tuyên giáo từ thế hệ trước đến thế hệ tiếp nối, từ đó trở thành bản sắc và niềm tự hào của những người làm công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa khoa giáo của Đảng.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận đều hướng tới mục tiêu cao nhất là giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Niềm tin ấy là gốc rễ của “thế trận lòng dân”, là nguồn lực nội sinh không gì thay thế được.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, yêu cầu đặt ra cho những người làm công tác tuyên giáo, dân vận cần chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động; tuyệt đối không để chậm thông tin, né tránh những vấn đề khó, tạo khoảng trống cho tin đồn và thông tin xấu, độc. Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân phải trở thành thước đo cho chất lượng công tác.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, một chính sách dù đúng nhưng truyền thông kém, để dân hiểu lầm, hiểu chưa tới, thì cũng khó đi vào cuộc sống, thậm chí phát sinh điểm nóng. Ngược lại, làm tốt truyền thông chính sách chính là cách trực tiếp phục vụ mục tiêu tăng trưởng: bởi nó tạo ra sự đồng lòng - điều kiện tiên quyết để khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội.

Phát huy truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và dân vận hôm nay đang tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, bám sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.