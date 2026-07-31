Ngành Tuyên giáo và dân vận khẳng định vị thế nòng cốt trên mặt trận tư tưởng

Nhìn lại chặng đường 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo và dân vận tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng, phóng viên Đài TNVN có cuộc trao đổi với ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về nội dung này.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

PV: Thưa ông, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất chủ trương chuyển chức năng tham mưu chiến lược về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung ương cũng ban hành nhiều chủ trương mới về công tác chính trị, tư tưởng như Quy định 19, Chỉ thị số 10 và sắp tới đây là Chiến lược công tác tư tưởng trong giai đoạn mới… Những chủ trương này có ý nghĩa đột phá như thế nào đối với công tác tuyên giáo, ngành tuyên giáo trong giai đoạn mới?

Ông Phạm Tất Thắng: Các quyết sách tại Hội nghị Trung ương 3 và các chủ trương mới về công tác chính trị, tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước đột phá về tư duy lý luận và phương thức tổ chức của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, thể hiện qua 3 phương diện cốt lõi:

Thứ nhất, tinh gọn tổ chức, chuyên môn hóa công tác tham mưu chiến lược: Việc chuyển chức năng tham mưu chiến lược về dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giúp gắn chặt công tác tham mưu chiến lược với thực tiễn triển khai công tác vận động nhân dân. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tập trung đúng bản thể cốt lõi - toàn tâm, toàn lực tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lý luận, văn hóa, báo chí và khoa giáo; giúp phản ứng nhanh nhạy, sắc bén hơn trước mọi biến động dư luận.

Thứ hai, chuẩn hóa quy trình, siết chặt kỷ cương tư tưởng: Các quy định mới tạo hành lang chính trị pháp lý vững chắc, định hình chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm phát ngôn và quy trình xử lý thông tin; yêu cầu mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải nâng cao tính chiến đấu và kỷ luật định hướng dư luận, nhất là trên không gian mạng.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Thứ ba, định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn: Chiến lược công tác tư tưởng mới là "kim chỉ nam" đưa ngành Tuyên giáo chuyển mạnh sang chủ động kiến tạo, dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội; ngành sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số trong thực hiện công tác tư tưởng, tuyên truyền để xây dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng dân tộc và định hình chuẩn mực, giá trị con người Việt Nam.

PV: Trước áp lực bùng nổ thông tin trên mạng xã hội, ngành Tuyên giáo triển khai các chỉ đạo mới ra sao để chủ động định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thưa ông?

Ông Phạm Tất Thắng: Ngành Tuyên giáo đang tập trung triển khai nhiều giải pháp căn cơ, đột phá. Tinh thần chung là phải “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chủ động "đi trước mở đường", chiếm lĩnh không gian mạng. Ngành phải chuyển từ ứng phó thụ động, sang chủ động cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, nhanh nhất; đa dạng hóa sản phẩm số (video ngắn, infographic, podcast); làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trở thành "chiến sĩ truyền thông" lan tỏa năng lượng tích cực.

Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong định hướng dư luận.

Sử dụng công cụ công nghệ để chủ động rà quét, dự báo sớm các "điểm nóng" và thông tin xấu độc; phối hợp phân tích chuyên gia để định hướng kịp thời, không để xuất hiện "khoảng trống thông tin".

Siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm phát ngôn: Thể chế hóa Quy định 19, Chỉ thị 10 thành quy trình chuẩn; siết chặt kỷ luật phát ngôn của từng cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên; phối hợp liên ngành xử lý nghiêm tin giả, tin sai sự thật. Lấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kịp thời để định hướng, lấy sự thật khách quan, tính chuẩn xác, lý luận sắc bén để xây dựng niềm tin và lấy công nghệ để đi trước dẫn dắt.

PV: Nhìn lại chặng đường 96 năm tự hào, thông điệp cốt lõi mà ngành Tuyên giáo muốn khẳng định qua đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền rộng khắp này là gì, thưa ông?

Ông Phạm Tất Thắng: Nhìn lại chặng đường 96 năm qua, những người làm công tác tư tưởng, tuyên giáo hôm nay vô cùng tự hào về truyền thống vẻ vang, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thông điệp cốt lõi mà ngành Tuyên giáo khẳng định qua đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền sâu rộng nhân kỷ niệm 96 năm truyền thống cần được tập trung trong các mục tiêu, cam kết cụ thể. Kiên định bản lĩnh, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng: Ngành Tuyên giáo luôn khẳng định vị thế là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng tinh thần của xã hội trong mọi biến động. Đổi mới tư duy, chủ động dẫn dắt và kiến tạo trong Kỷ nguyên mới.

Ngành sẽ quyết tâm chuyển mạnh từ thế phòng ngự, ứng phó sang chủ động tiến công, dẫn dắt; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, chiếm lĩnh không gian mạng và lan tỏa thông tin tích cực. Phụng sự Tổ quốc, Đảng, nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: Lấy niềm tin và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất. Toàn ngành cam kết thực hiện thật tốt chức năng cầu nối để tiếp tục thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tư tin và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!