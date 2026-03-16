Ngày hội toàn dân nhìn từ nước Pháp: Niềm tin vào Quốc hội khóa mới

Đối với mỗi người con xa xứ, đây không chỉ là quyền công dân, mà còn là niềm tin gửi gắm vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại các cơ quan đại diện và hội đoàn người Việt tại Pháp, công tác chuẩn bị và tuyên truyền đang diễn ra hết sức tích cực. Dù bận rộn với công tác đối ngoại, mỗi cán bộ đều ý thức rõ trách nhiệm trong việc truyền tải tinh thần của ngày hội lớn đến bà con kiều bào.

Ông Vũ Thái Hà, Phó Bí thư Đảng ủy tại Pháp, chia sẻ: "Dù ở xa Tổ quốc, nhưng chúng tôi luôn theo dõi rất sát sao cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15/3. Chúng tôi nhận thức rõ đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của Việt Nam. Thông qua Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện tại Pháp, chúng tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử, để giúp cán bộ và cộng đồng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của sự kiện này. Chúng tôi cũng chủ động theo dõi đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần lan tỏa một Việt Nam dân chủ, ổn định và phát triển".

Không chỉ có những cán bộ đang công tác, các trí thức người Việt xa xứ, những người luôn đau đáu với sự nghiệp xây dựng quê hương, cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Họ kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ là "kiến trúc sư" cho những chính sách mang tính đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và khoa học.

Chị Quyền Mai Phương, Thạc sĩ Vật liệu xây dựng tại Pháp, bày tỏ: "Mặc dù xa quê hương, nhưng nhiều người Việt tại Pháp vẫn thường xuyên theo dõi thông tin qua báo chí, mạng xã hội và các kênh truyền thông chính thức. Cộng đồng người Việt tại Pháp cũng kỳ vọng Việt Nam sẽ đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đối với những người trẻ đang làm việc tại nước ngoài, chúng tôi rất mong có thêm các chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi để những người có chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế có thể quay trở về đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai".

Một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng là hàng nghìn sinh viên Việt Nam tại Pháp. Sống và học tập tại một quốc gia có truyền thống lâu đời về thể chế nghị viện, các bạn sinh viên mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về phương thức hoạt động.

Anh Mai Bá Dương, đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ nâng cao chất lượng đại biểu, với những người có năng lực chuyên môn, tầm nhìn quốc tế và khả năng phản ảnh đúng nhu cầu của xã hội. Mong rằng Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng pháp lý cho kinh tế số và chuyển đổi xanh. Và chúng tôi cũng mong rằng quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đối thoại và tranh luận chính sách, qua đó nâng cao hiệu quả lập pháp và giám sát, khẳng định vai trò của quốc hội Việt Nam trong hệ thống chính trị và chính trường quốc tế".

Từ những cán bộ kỳ cựu đến những sinh viên trẻ tuổi, từ những người làm công tác Đảng đến các nhà khoa học, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: Đó là tình yêu quê hương và niềm tin vào sự minh bạch, dân chủ của cuộc bầu cử lần này.

Những lá phiếu tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng kỳ vọng lớn lao. Những ý kiến từ Paris một lần nữa khẳng định: Cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, luôn sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trong vận hội mới.