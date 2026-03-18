Nghệ An có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất các nhiệm kỳ bầu cử gần đây
VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Nghệ An đạt tỷ lệ 99,86% của tri đi bỏ phiếu, mức cao nhất trong các trong các nhiệm kỳ gần đây, trong đó bầu đủ 100% đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.
Sáng nay (18/3), tỉnh Nghệ An đã họp công bố kết quả bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo báo cáo, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bầu đủ 100% đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh bầu đủ 16/16 đại biểu Quốc hội (đạt 100%), 85/85 đại biểu HĐND tỉnh (đạt 100%) và 2.910/2.911 đại biểu HĐND cấp xã (đạt 99,96%).
Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chu đáo, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%. Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỷ lệ đi bầu thấp hay bầu không đủ số lượng tối thiểu.
Đây là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất so với các nhiệm kỳ gần đây (nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 97,67%, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 98,93%).
Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại 3.116 khu vực bầu cử thuộc 130 xã, phường đạt bình quân 99,86%, tương ứng 2.339.786/2.343.017 cử tri đi bầu. Đáng chú ý, có 2.911 khu vực bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia, trong đó 83/130 xã, phường có 100% cử tri đi bỏ phiếu.
Mặc dù tổ chức cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh rút ngắn về mặt thời gian, nhưng công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Nghệ An vẫn diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về quyền và nghĩa vụ công dân, cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên.