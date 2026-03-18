Kỳ vọng tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế qua lá phiếu cử tri

Kết thúc ngày bỏ phiếu 15/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố có trên 99,6% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, không phải bầu lại ở đơn vị bầu cử nào.

Con số trên 99,6% cử tri tham gia bỏ phiếu cho thấy ý thức, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Có được sự thành công này là do công tác bị bầu cử từ Trung ương đến địa phương đã triển khai đồng bộ, kỹ lưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh, tạo tâm thế sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân…

Đồng bào Mông, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong trang phục truyền thống rực rỡ men theo đường mòn từ bản tới điểm bỏ phiếu.

Không chỉ là con số ấn tượng, cuộc bầu cử vừa qua còn để lại những hình ảnh, dấu ấn đầy xúc động trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đó là cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu đợt này - cụ bà Hoàng Thị Tồng năm nay đã 119 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng đã tự tay bỏ lá phiếu khi tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà. Tương tự là cụ bà 116 tuổi Đặng Thị Lãm ở xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã tự tay bỏ phiếu khi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà. Hay như cụ ông Nguyễn Đình Tư (TP.HCM) đến khu vực bỏ phiếu số 11 (phường Bình Thạnh) tự tay bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Cụ bà Đặng Thị Lãm, 116 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng tự tay bỏ phiếu

Đó là hình ảnh bà con dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa khoác trên mình trang phục truyền thống đẹp nhất, dậy sớm, vượt đường xa để đi bầu cử; là sự tham gia nghiêm túc, trách nhiệm của cử tri ở đô thị, khu công nghiệp, lực lượng vũ trang… Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là sự gửi gắm niềm tin của cử tri đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tham gia gánh vác công việc của đất nước và địa phương.

Cùng với đó, chúng ta nhận thấy những hình ảnh xúc động khi cán bộ làm công tác bầu cử tận tình hướng dẫn, hỗ trợ những người yếu thế thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cử tri.

Người khiếm thị ở TP.HCM được hỗ trợ trong công tác tham gia bầu cử

Đưa thùng phiếu tới giường bệnh cho các bệnh nhân

Những mảnh ghép bình dị nhưng giàu ý nghĩa ấy tạo nên một bức tranh tổng thể sinh động về ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần dân chủ và việc thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân đã tạo nên thành công của ngày bầu cử. Qua đó, tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, nơi ý Đảng và lòng dân gặp nhau trong sự đồng thuận và kỳ vọng phát triển.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các được tổ chức trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; Đảng và Nhà nước triển khai các nghị quyết chiến lược, đặc biệt là thực hiện tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, qua đó tạo động lực cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng và thực thi luật pháp, coi đây là yếu tố then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, vốn được coi là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Bởi thế, đòi hỏi Quốc hội và các cơ quan dân cử thực hiện tốt chức năng đại diện, phát huy trí tuệ, bám sát đời sống để nâng cao chất lượng lập pháp, bảo đảm luật pháp được ban hành thực sự đồng bộ, minh bạch, có tính thực tiễn.

Cử tri kỳ vọng đại biểu Quốc hội phát huy trình độ, năng lực tham gia xây dựng, thảo luận và quyết định các đạo luật bảo đảm chất lượng.

Thực tế, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia, chất lượng thể chế và hệ thống pháp luật không đơn thuần là công cụ quản lý mà còn là lợi thế trong cạnh tranh. Những quy định pháp luật có sức sống, có tính ổn định, minh bạch, khả thi sẽ tạo niềm tin, khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển cho nền kinh tế.

Ngược lại, hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chồng chéo, thiếu sức sống, có nhiều điểm nghẽn… sẽ dẫn đến tình trạng “chưa rõ đầu mối, chưa rõ người, rõ việc, rõ kết quả…”; phát sinh tình trạng tỉnh phải xin ý kiến bộ, ngành; làm chậm giải ngân vốn đầu tư công, kìm hãm phát triển…

Trong nhiệm kỳ này, cử tri không chỉ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mình, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, mà còn phải đi đến cùng những vấn đề cử tri phản ánh.

Đặc biệt, trước yêu cầu rất cao trong công tác xây dựng pháp luật, mỗi đại biểu Quốc hội phải phát huy trình độ, năng lực phân tích chính sách, am hiểu pháp luật và thực tiễn đời sống để tham gia xây dựng, thảo luận và quyết định các đạo luật mới bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó là việc đưa các nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV vào cuộc sống, biến các định hướng chiến lược thành kết quả cụ thể. Điều đó đòi hỏi Quốc hội và HĐND các cấp phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa kịp thời, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các quy định cụ thể, khả thi. Trên cơ sở đó, thúc đẩy triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm các quyết sách đi vào thực tiễn và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Niềm tin mà cử tri gửi gắm cần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, bằng hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử và mỗi đại biểu của dân.