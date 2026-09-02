English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An tổ chức Lễ tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 14:42, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Người.

Dự Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đông đảo nhân dân và du khách.

nghe an to chuc le tuong niem 57 nam ngay mat chu tich ho chi minh hinh anh 1
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Châu).

Năm nay, lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi ngày 21/7 âm lịch, ngày Người đi xa, trùng với ngày Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ, tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc; ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Người đối với đất nước, quê hương.

Cách đây 57 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã về cõi vĩnh hằng.

Dân tộc Việt Nam mất đi người lãnh tụ thiên tài, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người đã trọn đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Sự ra đi của Người để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khó và hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành trọn tâm trí cho sự nghiệp cách mạng. Quê hương Nghệ An luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tình cảm của Người.

nghe an to chuc le tuong niem 57 nam ngay mat chu tich ho chi minh hinh anh 2
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Châu)

Ngày 21/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, căn dặn đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, với kết quả đạt được là nền tảng để Nghệ An tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kỳ vọng của Trung ương, Nhà nước và nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nguyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra.

nghe an to chuc le tuong niem 57 nam ngay mat chu tich ho chi minh hinh anh 3
Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại lễ tưởng niệm. (Ảnh: Minh Châu).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, mục tiêu đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là hành động thiết thực để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là dịp để mỗi người thành kính tưởng nhớ, tri ân những cống hiến vĩ đại của Người; đồng thời tiếp tục ôn lại và thực hiện những lời căn dặn, tư tưởng, tình cảm và Di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, từ quê hương Kim Liên, lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh hòa cùng niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN - Sáng 29/4, ông Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) nhân kỷ niệm 30/4 và hướng tới ngày sinh của Bác.

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN - Sáng 29/4, ông Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) nhân kỷ niệm 30/4 và hướng tới ngày sinh của Bác.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Nghệ An, chiều nay, 28/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Nghệ An, chiều nay, 28/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN - Sáng 29/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An), bày tỏ lòng tri ân và quyết tâm thực hiện di huấn của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

VOV.VN - Sáng 29/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An), bày tỏ lòng tri ân và quyết tâm thực hiện di huấn của Người.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội