Nghệ An tổ chức Lễ tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Châu).

Năm nay, lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi ngày 21/7 âm lịch, ngày Người đi xa, trùng với ngày Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ, tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc; ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Người đối với đất nước, quê hương.

Cách đây 57 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã về cõi vĩnh hằng.

Dân tộc Việt Nam mất đi người lãnh tụ thiên tài, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người đã trọn đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Sự ra đi của Người để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khó và hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành trọn tâm trí cho sự nghiệp cách mạng. Quê hương Nghệ An luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tình cảm của Người.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Châu)

Ngày 21/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, căn dặn đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, với kết quả đạt được là nền tảng để Nghệ An tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kỳ vọng của Trung ương, Nhà nước và nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An nguyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại lễ tưởng niệm. (Ảnh: Minh Châu).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, mục tiêu đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là hành động thiết thực để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là dịp để mỗi người thành kính tưởng nhớ, tri ân những cống hiến vĩ đại của Người; đồng thời tiếp tục ôn lại và thực hiện những lời căn dặn, tư tưởng, tình cảm và Di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, từ quê hương Kim Liên, lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh hòa cùng niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.