Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Thứ Tư, 10:53, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 29/4, ông Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) nhân kỷ niệm 30/4 và hướng tới ngày sinh của Bác.

Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

thuong truc ban bi thu dang huong tuong niem chu tich ho chi minh tai nghe an hinh anh 1
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về phía địa phương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

thuong truc ban bi thu dang huong tuong niem chu tich ho chi minh tai nghe an hinh anh 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc. Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

thuong truc ban bi thu dang huong tuong niem chu tich ho chi minh tai nghe an hinh anh 3
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. 

thuong truc ban bi thu dang huong tuong niem chu tich ho chi minh tai nghe an hinh anh 4
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sáng cùng ngày, tại tỉnh Nghệ An, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em (88 tuổi) tại xóm 2, xã Đại Huệ. Mẹ có chồng là liệt sĩ Lưu Phi Tư và con là liệt sĩ Lưu Phi Hòa. Trong không khí thân tình, ấp áp, hỏi thăm sức khoẻ mẹ Trần Thị Em, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

thuong truc ban bi thu dang huong tuong niem chu tich ho chi minh tai nghe an hinh anh 5
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chúc mẹ sống vui, sống khoẻ, trường thọ, đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

 

Theo Hoàng Thị Hoa/TTXVN
Tag: Nghệ An Chủ tịch Hồ Chí Minh ông Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm
Đồng chí Trần Cẩm Tú dự kỷ niệm 80 năm lực lượng An ninh nội địa
VOV.VN - Chiều 11/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa (18/4/1946 - 18/4/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đồng chí Trần Cẩm Tú dự, trao tặng và phát biểu chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với đồng chí Samdech Say Chhum
VOV.VN - Sáng nay (10/4), tại thủ đô Phnom Penh, sau lễ đón chính thức trọng thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum đã tiến hành hội đàm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt vòng hoa tại Đài Độc lập Campuchia
VOV.VN - Bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

