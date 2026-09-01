Nghị quyết 22 mở rộng không gian bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới

Nghị quyết mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực, mọi không gian, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, Nghị quyết 22 là bước phát triển mới về tư duy chiến lược an ninh quốc gia: nhìn xa hơn, rộng hơn, chủ động hơn và toàn diện hơn. Theo đó, lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa làm trọng tâm, lấy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân làm nền tảng, từ đó tạo “lá chắn” vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam.

Về những điểm mới nổi bật của Nghị quyết, Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Nghị quyết 22 tạo chuyển biến sâu sắc trong tư duy về an ninh, từ cách tiếp cận chủ yếu “bảo vệ, ứng phó” sang an ninh chủ động, tổng thể, toàn diện, bao trùm và kiến tạo. Đồng thời, mở rộng không gian và lĩnh vực an ninh. Không chỉ bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ và chủ quyền quốc gia, mà còn bảo vệ an ninh kinh tế, năng lượng, môi trường, dữ liệu; chủ động bảo vệ các không gian mới như không gian mạng, vũ trụ, biển, đại dương và không gian tầm thấp.

Nghị quyết nhấn mạnh, làm rõ hơn yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhận diện và ngăn chặn các nguy cơ ngay từ khi còn tiềm ẩn; chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, phi truyền thống và những hình thái xâm phạm an ninh mới. Cùng với đó, Nghị quyết đề cao sức mạnh tổng hợp, xác định bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và quản lý thống nhất của Nhà nước.

Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Sáu nêu rõ: "Nghị quyết số 22 về Chiến lược An ninh quốc gia có nhiều điểm mới nổi bật, thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy, nhận thức và phương thức bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Điểm mới cốt lõi của Nghị quyết số 22 là chuyển mạnh từ bảo vệ an ninh, sang kiến tạo an ninh cho sự phát triển, từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa; từ không gian an ninh truyền thống, sang bảo vệ toàn đơn diện các lĩnh vực, mọi không gian, mọi yếu tố để tạo sức mạnh của quốc gia, dân tộc."

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường nêu rõ, Nghị quyết 22 đã xác định bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, người đứng đầu chịu trách nhiệm chính trong xử lý vấn đề an ninh tại cơ quan, đơn vị mình. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ chủ quyền quốc gia, mà còn mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành, năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm vận hành ổn định của hệ thống kinh tế -xã hội, công nghệ.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực dự báo chiến lược, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới. Đồng thời, cần chú trọng bảo vệ an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, trở thành trụ cột bảo đảm an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh: "Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 22, cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động kiến quyết, kiên trì, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cơ yếu, công nghệ thông tin, an ninh mạng, tổ chức tập huấn và diễn tập ứng phó với các sự cố an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước hằng năm. Rà soát thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ diện quy hoạch, bổ nhiệm, cán bộ được cử đi đào tạo, công tác hợp tác quốc tế".