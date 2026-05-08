Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn bà Trần Thị Hoa Ry, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trao các nghị quyết và tặng hoa cho các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban, ngày 13/4/2026. Ảnh: quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn các ông/bà có tên sau giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI, gồm: Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 227/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 260/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.