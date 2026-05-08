中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Thứ Sáu, 09:21, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn bà Trần Thị Hoa Ry, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

nghi quyet cua Uy ban thuong vu quoc hoi ve cong tac can bo hinh anh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trao các nghị quyết và tặng hoa cho các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban, ngày 13/4/2026. Ảnh: quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn các ông/bà có tên sau giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI, gồm: Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 227/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 260/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo TTXVN
Tag: công tác cán bộ Quốc hội Quốc hội khóa XVI Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân
Chủ tịch Quốc hội: Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân

VOV.VN - Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; và trao các quyết định khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội: Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân

Chủ tịch Quốc hội: Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân

VOV.VN - Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; và trao các quyết định khen thưởng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội