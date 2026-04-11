Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Bắt đầu từ cơ sở, lan toả từ niềm tin

Những công trình hạ tầng được đầu tư, những mô hình kinh tế mới được triển khai, những đổi thay trong quản lý và phục vụ người dân… Đây chính là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bắt đầu từ cấp cơ sở - nơi gần dân nhất, sát dân nhất.

Không khí triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ tới từng khu dân cư, từng tổ chức cơ sở Đảng. Từ các buổi sinh hoạt chi bộ đến những phong trào thi đua trong cộng đồng, tinh thần đổi mới, hành động được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với đời sống hằng ngày của người dân.

Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hoá

Tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, việc học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, bài bản. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Theo bà Đặng Thị Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam, Đảng ủy phường xác định rõ những khâu đột phá cùng các chỉ tiêu cụ thể, gắn chặt với yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, phường Lĩnh Nam chú trọng phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, từng đơn vị, từng chi bộ. Đây chính là yếu tố quan trọng để bảo đảm Nghị quyết được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả.

Bà Đặng Thị Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam, TP. Hà Nội

Bà Đỗ Thúy Huyền, Bí thư Chi bộ 6, phường Lĩnh Nam cho biết: “Thực hiện nghị quyết Đảng ủy phường giải quyết 5 điểm nghẽn đó là ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Chi bộ cũng đã cụ thể hóa công việc nhiệm vụ, phân công các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên phụ trách từng nhóm để theo dõi và triển khai thực hiện. Để các hoạt động phong trào được nhân dân tham gia và hưởng ứng trong các phong trào thi đua, đó cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng phường thực hiện thành công các nghị quyết”.

Song hành với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị cũng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội đi vào cuộc sống bằng những công trình, phần việc cụ thể. Đoàn thanh niên phường triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia chuyển đổi số, xây dựng các công trình thanh niên phục vụ cộng đồng… Còn đối với Hội phụ nữ phường, cũng đã triển khai các mô hình “biến rác thành tiền”, “phụ nữ khởi nghiệp”… Qua đó giúp cho nhiều gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống ổn định.

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Chủ tịch Hội LHPN phường Lĩnh Nam nêu rõ: “80% hội viên phụ nữ làm nông nghiệp, vì vậy, Hội phụ nữ phường phối hợp với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam đã tập huấn cho cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào cây trồng như cam canh, quất cảnh, mang lại lợi ích kinh tế cao cho địa phương”.

Hội phụ nữ phường Lĩnh Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân

Không chỉ tại Hà Nội, việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống cũng đang được triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong cả nước. Xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hoá là một ví dụ. Đảng ủy xã xây dựng chương trình hành động với ưu tiên đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… tạo nền tảng quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Ngoài ra, địa phương cũng đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa phát triển hạ tầng, thiết chế văn hóa - thể thao - du lịch hiện đại để thích ứng với xu thế hội nhập.

Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hoá nêu rõ, việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn ở cấp xã đã và đang góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, nhất là chính quyền địa phương 2 cấp. Khi Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thực chất và sát với nhu cầu thực tiễn, khi đó sẽ tạo được sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nhờ cách làm sáng tạo, dễ hiểu, dễ nhớ và gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, việc triển khai nghị quyết tại xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hoá đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Vũ Văn Thành, thôn Mai Trung, xã Định Hòa, Tỉnh Thanh Hoá

Ông Vũ Văn Thành, thôn Mai Trung, xã Định Hòa cho biết, đến nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở thôn đã cơ bản nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV. Các tổ chức như chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã hướng dẫn đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ thực tiễn cho thấy, khi Nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát với thực tiễn và nhu cầu của người dân, thì chủ trương của Đảng không còn là những khẩu hiệu mà đã trở thành động lực phát triển ở từng địa phương. Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo ở cơ sở, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đang từng bước đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.