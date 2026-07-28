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Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thứ Ba, 16:00, 28/07/2026
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VOV.VN - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 17 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

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Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV họp từ ngày 20/7 - 24/7 tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Trung ương quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm:

- Quy định về thi hành Điều lệ Đảng.

- Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

- Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia.

- Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

- Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

- Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

- Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

- Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức thực hiện.

Đảng ủy Chính phủ được giao hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại Hội nghị lần thứ 3, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua các Báo cáo gồm:

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

- Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

- Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4.

Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Đồng thời giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện Đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội khoá XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Trung ương đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Trung ương đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khoá XVI xem xét, phê chuẩn tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Cùng với đó, Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

PV/VOV.VN
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