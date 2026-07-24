Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Long Hải thông báo những nội dung trọng tâm, kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải đã thông báo những nội dung trọng tâm, kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận về Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 37-QĐ/TW; Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trung ương cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận các đề án quan trọng về phát triển bền vững đất nước, trong đó có tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, Trung ương cho ý kiến về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thông báo về kết quả Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Những quyết sách được Trung ương thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo động lực mới cho quá trình đổi mới, phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy thuộc Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao quà cho thân nhân gia đình thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

*Cũng trong chiều 24/7, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Gặp mặt thân nhân gia đình thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang để đất nước hôm nay được sống trong hòa bình, ổn định và phát triển. Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, đây là trách nhiệm, tình cảm và cũng là nét đẹp truyền thống của dân tộc, cần tiếp tục được phát huy trong các cơ quan Đảng Trung ương. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng.