Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Bảo đảm vững chắc an ninh cơ sở, giải quyết mọi yếu tố gây mất an ninh, trật tự từ gốc rễ

VOV.VN - "An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững".