Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đổi mới mô hình phát triển Việt Nam
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026).