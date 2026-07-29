Nghiên cứu hình thành các đơn vị cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, dẫn dắt

Sáng 29/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã quán triệt Kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Quốc hội

Hình thành đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn một số hạn chế, bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, về sắp xếp, bố trí, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và năng lực tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp xã.

"Đây là những vấn đề tất yếu phát 2 sinh trong quá trình chuyển đổi mô hình, cần tiếp tục được rà soát, khắc phục, hoàn thiện; hoàn toàn không làm thay đổi tính đúng đắn và hiệu quả của chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong thời gian tới cần tiếp tục “tinh chỉnh” để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong. Đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, liên thông từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm phương châm “Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực thi”.

Phát huy cao nhất tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền cơ sở; kiên quyết khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, quy định, quy chế, quy trình liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp trong toàn hệ thống chính trị. Trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn, chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn vận hành ở cơ sở.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn liền với phân bổ nguồn lực. Nâng cao năng lực thực thi, xác định rõ cấp xã là tuyến đầu trong quản trị quốc gia và phục vụ nhân dân, bảo đảm thực sự gần dân, sát dân.

Song song với đó, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, đồng bộ với hệ thống hành chính Nhà nước. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cấp xã theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

"Phân định rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền và phương thức quản trị của từng cấp chính quyền. Các địa phương chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục, y tế, văn hoá và các dịch vụ công cơ bản, gắn việc tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Nhiệm vụ tiếp theo được Trung ương xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Việc phân bổ biên chế, bố trí phòng chuyên môn phải linh hoạt, sát thực tiễn; căn cứ khung quy định của Trung ương, các địa phương chủ động sắp xếp phù hợp với đặc thù địa bàn...

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc, triệt để nguyên tắc “quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát tới đó”. Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên, từ sớm, từ xa; kết hợp kiểm tra của cấp trên, giám sát chéo giữa các cơ quan cùng cấp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân. Chuyển mạnh sang giám sát dựa trên dữ liệu số; lưu vết toàn bộ quá trình xử lý công việc.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Trong đó, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung quy định thi hành điều lệ Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng quán triệt Quy định 208 của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Một trong những điểm mới trọng tâm của việc sửa đổi, bổ sung lần này là Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức đảng gồm 3 cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở, tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. Đối với các tổ chức đảng có đặc điểm riêng, tính chất đặc thù được điều chỉnh cơ cấu tổ chức bên trong phù hợp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm một số nội dung. Trong đó thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở theo mô hình mới, theo đó thống nhất sử dụng tên gọi "đảng bộ cơ sở" thay cho "đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng"; "đảng bộ trực thuộc cơ sở" thay cho "đảng bộ cơ sở" và các loại hình “đảng bộ cơ sở được giao quyền, thí điểm giao quyền, ủy quyền”.

Thống nhất không phân biệt “chi bộ cơ sở”, “chi bộ trực thuộc” và lấy tên chung là “chi bộ”; đồng thời rà soát, điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định.

Thí điểm tổ chức cơ sở Đảng được xác định gồm đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Thí điểm thành lập đảng bộ HĐND tỉnh, thành và đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

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