Người dân Củ Chi lập bàn thờ bên đường tiễn biệt ông Phan Văn Khải

Người dân xã Tân Thông Hội đã lập bàn thờ để tiễn đưa người con của quê hương về với đất mẹ. Bàn thờ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được lập trong vườn nhà, người dân mong đợi được "đón" ông trở về. Bàn thờ đã được lập từ sáng sớm tại xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM Nguyện vọng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là được an táng ngay cạnh người vợ quá cố của mình, ngay trong khuôn viên của nhà riêng, ở số 56, đường 51 - Ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Dọc hai bên đường dẫn vào xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, người dân đều lập ban thờ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ diễn ra vào lúc 11h trưa nay tại tư gia của ông. Các em học sinh đã sẵn sàng đề chờ đón ông về. Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu ông được đưa về an táng tại nhà riêng. Phần mộ của ông đã được chuẩn bị chu đáo. Nơi đây, ông sẽ an nghỉ vĩnh hằng. Nơi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải yên nghỉ cạnh người vợ quá cố tại một gò đất cao, ở giữa khuôn viên vườn của gia đình. Khu mộ hình bát giác theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam.

