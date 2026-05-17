Người đứng đầu bộ chịu trách nhiệm nếu chậm ban hành thông tư

Chủ Nhật, 11:34, 17/05/2026
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để chậm ban hành thông tư, nghị định hướng dẫn luật, nghị quyết của Quốc hội, đồng thời siết chặt kỷ luật, bảo đảm tiến độ và hiệu lực thi hành văn bản pháp luật.

Một số bộ chậm tiến độ xử lý các văn bản quy định chi tiết, nợ ban hành

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Văn bản số 520/TTg-PL ngày 15/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 và Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 12/5/2026.

Tuy nhiên, đến nay một số Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay những nhiệm vụ sau đây:

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp (không được ủy quyền cho cấp phó) chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ; trực tiếp trao đổi, thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổng hợp tình hình xây dựng, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách vào sáng thứ Hai hằng tuần. Ảnh: baochinhphu.vn

Hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ chậm nhất trong ngày 16/5/2026 đối với các văn bản chưa trình

Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

Đối với 19 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2026 trở về trước và 78 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm: Hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 16/5/2026 đối với các văn bản chưa trình; khẩn trương tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ đối với các văn bản đã trình; hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, giao đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.

Đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất: Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết khẩn trương rà soát các nội dung giao quy định chi tiết và chủ động tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng, thời hạn trình, ban hành theo đúng quy định.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổng hợp tình hình xây dựng, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách vào sáng thứ Hai hằng tuần, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.

Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực, tổ chức thẩm định ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; rà soát nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và khẳng định rõ hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tổng hợp tình hình thực hiện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ vào chiều thứ Hai hằng tuần.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép lấy ý kiến Thành viên Chính phủ hoặc tổ chức họp để chỉ đạo việc hoàn thiện dự thảo văn bản. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm các chỉ đạo nêu trên; tập trung chỉ đạo việc hoàn thiện và khẩn trương xem xét, ký ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Văn bản này.

“Đột phá của đột phá”: Gắn xây dựng pháp luật với thi hành

VOV.VN - Điểm mấu chốt là phải chuyển mạnh từ tư duy “xây dựng pháp luật” sang “xây dựng gắn với tổ chức thi hành pháp luật”. Đây được coi là “đột phá của đột phá” trong cải cách thể chế, bởi nếu luật không được thực thi hiệu quả thì mọi nỗ lực lập pháp đều không đạt được mục tiêu, chuyên gia nhấn mạnh.

Những "sứ giả" đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

VOV.VN - "Đội ngũ báo cáo viên đang dần trở thành những "sứ giả" thực sự của nghị quyết, không chỉ truyền đạt chủ trương mà còn tạo cảm hứng, củng cố niềm tin và thúc đẩy hành động trong cộng đồng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống", đây là đánh giá của Đảng ủy phường Bồ Đề, Hà Nội.

