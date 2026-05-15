Những “sứ giả” đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Từ “học nghị quyết” sang “sống cùng nghị quyết”

Ngày 15/5, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đảng ủy phường Bồ Đề, Hà Nội tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Một trong những nội dung được đánh giá mới và giàu tính thực tiễn tại hội thi là chuyên đề “Phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” do bà Lê Thị Nga - Đảng viên Đảng bộ trường THPT Nguyễn Gia Thiều trình bày. Thay vì tiếp cận văn hóa theo hướng bảo tồn đơn thuần, chuyên đề nhấn mạnh tư duy mới của Đại hội XIV: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, “sức mạnh mềm” của quốc gia trong cạnh tranh toàn cầu.

Bà Lê Thị Nga - Đảng viên Đảng bộ trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Theo bà Lê Thị Nga, điểm đột phá của Văn kiện Đại hội XIV là đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, đồng thời xác định công nghiệp văn hóa là một trụ cột phát triển đất nước. Đáng chú ý, lần đầu tiên văn hóa được nhìn nhận như một “vũ khí chiến lược” để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

“Việc quảng bá các di sản như Mộc bản, Châu bản triều Nguyễn ra quốc tế không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia”, bà Nga viện dẫn.

Một vấn đề khác được bà Nga đề cập là nguy cơ “hòa tan bản sắc” trong thời đại AI và mạng xã hội bùng nổ. Theo đó, thách thức lớn nhất hiện nay không phải thiếu công nghệ mà là nguy cơ con người bị cuốn vào không gian số, mất dần khả năng tự nhận diện giá trị văn hóa dân tộc.

“Trong một thế giới biến động, văn hóa chính là mỏ neo giữ bản sắc và tạo hệ miễn dịch tự nhiên để Việt Nam hội nhập mà không đánh mất cội nguồn”, bà Nga nói.

Báo cáo viên đưa "AI" và chuyển đổi số vào bài thi

Một trong những điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là việc các báo cáo viên không còn chỉ nói về chuyển đổi số theo lý thuyết mà đã đưa các mô hình cụ thể vào thực tiễn giáo dục và tuyên truyền. Đảng viên Trần Thu Thủy - Đảng viên Chi bộ trường THCS Gia Quất gây chú ý với chuyên đề về giáo dục lý tưởng sống cho học sinh theo tinh thần Đại hội XIV. Theo bà Thu Thủy, trong “thế giới phẳng”, giáo dục lý tưởng không thể tách rời môi trường số. Điều quan trọng nhất là giúp học sinh hình thành “lá chắn” trước thông tin xấu độc và “lá chắn đó chính là lý tưởng sống”.

Điểm đáng chú ý là nhiều trường học trên địa bàn phường đã bắt đầu đưa AI, video, podcast và truyền thông số vào giáo dục giá trị sống. Các cuộc thi như “Yêu nước theo cách của bạn” hay “Tổ quốc trong tim em” cho thấy các học sinh không chỉ học công nghệ mà còn sử dụng công nghệ để lan tỏa tinh thần yêu nước và giá trị tích cực.

Khác với cách tuyên truyền truyền thống, nhiều sản phẩm do học sinh thực hiện được xây dựng theo ngôn ngữ mạng xã hội, video ngắn và podcast, giúp nội dung nghị quyết tiếp cận gần hơn với giới trẻ. Theo bà Thu Thủy, đây chính là thay đổi quan trọng trong công tác giáo dục hiện nay: thay vì cấm đoán mạng xã hội, cần hướng học sinh biết làm chủ công nghệ, chọn lọc thông tin và biến không gian số thành môi trường lan tỏa giá trị tích cực.

Đảng viên Trần Thu Thủy (Giải nhất cuộc thi)

Đảng viên Nguyễn Xuân Dũng, Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hàng không mang đến góc nhìn đáng chú ý về tám nội dung xuyên suốt và ba đột phá chiến lược của Văn kiện Đại hội XIV. Theo ông Dũng, điểm mới quan trọng nhất của Đại hội XIV là sự chuyển dịch từ “tư duy định hướng” sang “tư duy thực thi”.

“Nếu trước đây chúng ta nói nhiều về mục tiêu phát triển thì nay Đại hội XIV nhấn mạnh làm thế nào để thực hiện được mục tiêu đó”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, lần đầu tiên Đảng xác định “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”, đồng thời cũng là “đột phá của đột phá”. Đây là thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển khi đặt yêu cầu tháo gỡ rào cản thể chế lên hàng đầu. Ông Nguyễn Xuân Dũng cũng nhấn mạnh việc Đại hội XIV tiếp tục khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Dẫn số liệu đến cuối năm 2025, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 82% lực lượng lao động, ông cho rằng đây là cơ sở để Đảng tiếp tục có bước đột phá về tư duy phát triển khu vực kinh tế này.

Một điểm gây ấn tượng mạnh tại hội thi là phong cách trình bày của các báo cáo viên. Theo bà Nguyễn Thị Kim Định, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề, Hà Nội đánh giá, 100% thí sinh sử dụng slide trình chiếu, chủ động thoát ly đề cương và trình bày với phong thái tự tin: “Điều chúng tôi đánh giá cao không chỉ là kiến thức mà là khả năng biến những nội dung lớn của Đảng thành vấn đề gần gũi, dễ hiểu với người dân”.

Bà Nguyễn Thị Kim Định, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề, Hà Nội đặt câu hỏi với các thí sinh

Hội thi không chỉ là cuộc thi

Theo Ban giám khảo, chất lượng hội thi phản ánh sự chuyển biến trong công tác tuyên truyền cơ sở, báo cáo viên không còn đơn thuần “đọc nghị quyết”, mà phải biết phân tích, đối thoại, liên hệ thực tiễn và giải quyết các vấn đề xã hội đặt ra.

Điều được nhắc nhiều nhất tại hội thi không phải giải thưởng mà là sức lan tỏa của nghị quyết tới cơ sở. Từ những giáo viên, Bí thư chi bộ đến cán bộ doanh nghiệp, các báo cáo viên đã mang đến cách tiếp cận mới. Nghị quyết không còn là những văn bản khô cứng mà trở thành câu chuyện về văn hóa, giáo dục, chuyển đổi số, khởi nghiệp và khát vọng phát triển đất nước.

Hội thi cũng cho thấy một chuyển động đáng chú ý ở cơ sở là đội ngũ báo cáo viên đang dần trở thành những “sứ giả” thực sự của nghị quyết, không chỉ truyền đạt chủ trương mà còn tạo cảm hứng, củng cố niềm tin và thúc đẩy hành động trong cộng đồng. Không còn những bài trình bày nặng tính lý luận, nhiều chuyên đề đã cho thấy tư duy mới trong công tác tuyên truyền nghị quyết khi lấy thực tiễn làm trung tâm, lấy con người làm chủ thể và biến nghị quyết thành những vấn đề gần gũi với đời sống hằng ngày.

Ban Tổ chức cho biết, chỉ trong vòng hơn 1 tháng phát động, hội thi năm nay thu hút 5 cụm cơ sở Đảng và 4 cụm thi đua khối giáo dục với sự tham gia của 123 chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổ dân phố cho thấy, sức lan tỏa mạnh mẽ nội dung các Nghị quyết của Đảng trong cộng đồng.