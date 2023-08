Nhân chứng cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân qua đời

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết đại tá Hoàng Long Xuyên (sinh năm 1917) đã từ trần vào hồi 11h ngày 27/8 tại nhà riêng ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại tá Hoàng Long Xuyên và đạo diễn Nguyễn Hương Dung gặp nhau hồi đầu năm 2023 khi thực hiện ký sự truyền hình “Nhớ Việt Bắc” - Ảnh: HƯNG LÊ

Đại tá Hoàng Long Xuyên - tiểu đội trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - là nhân chứng cuối cùng của đội quân đàn anh trong cả nước. Ông là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên giám đốc Khu Công an Việt Bắc, nguyên trưởng Phòng Điều tra hình sự - Bộ đội biên phòng (từ năm 1977 đến năm 1981).

Năm 24 tuổi, ông được cử sang Trung Quốc học quân sự tại Phân hiệu Trường Võ bị Hoàng Phố. Đầu tháng 11/1944, ông cùng đoàn thanh niên học quân sự về nước.

Ông không có tên trong danh sách 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày thành lập (22/12/1944) do ở xa, khi về tới nơi thì lễ thành lập đã xong mấy ngày trước. Ông được phân công làm tiểu đội trưởng.

Đầu năm 1945, Tiểu đội trưởng Hoàng Long Xuyên nhận nhiệm vụ chỉ huy một cánh quân đánh từ Cao Bằng theo đường số 4 qua Tràng Định tiến đến các huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Năm 1962, ông về công tác tại Bộ tư lệnh Công an vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng), làm tư lệnh Công an vũ trang Khu tự trị Việt Bắc, sau đó làm giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc.

Theo thông tin từ ban tổ chức lễ tang, lễ viếng đại tá Hoàng Long Xuyên diễn ra tối 27/8. Lễ truy điệu vào lúc 7h ngày 29/8. Lễ an táng vào lúc 19h ngày 29/8 tại nghĩa trang An Thái, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.