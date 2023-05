Nhật Bản cam kết thúc đẩy hợp tác ODA với Việt Nam

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan của Nhật Bản trong việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp và các công dân Nhật Bản đang sinh sống, lao động và học tập tại Việt Nam.