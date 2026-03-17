Nhiều kết quả nổi bật trong công tác lý luận

Hội nghị đã đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2026; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập; rút ra các bài học kinh nghiệm; đặc biệt tập trung đánh giá rõ hơn những đóng góp của Hội đồng, của cơ quan Hội đồng đối với công tác lý luận của Đảng trong thời gian qua, làm cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận và hiệu quả hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2026, có thể khẳng định rằng Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai có hiệu quả, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện qua một số kết quả nổi bật.

Thứ nhất, Hội đồng đã thực hiện tốt chức năng tư vấn chiến lược cho Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư thông qua việc xây dựng nhiều báo cáo tư vấn quan trọng, tham gia phản biện, thẩm định nhiều đề án lớn, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương.

Thứ hai, Hội đồng tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng, nổi bật là việc tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, qua đó góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển đất nước…

Thứ ba, Hội đồng tiếp tục khẳng định nổi bật vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban văn kiện, của Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tham gia quá trình nghiên cứu, đóng góp ý kiến và chuẩn bị tốt các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; xây dựng báo cáo về các điểm mới của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; báo cáo giải đáp các vấn đề trong Văn kiện Đại hội ngay sau Đại hội.

Thứ tư, hoạt động nghiên cứu khoa học lý luận và tổng kết thực tiễn tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên sâu và các hoạt động khảo sát thực tiễn tại nhiều địa phương, ngành, lĩnh vực. Các hoạt động này đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Thứ năm, đối ngoại lý luận tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng thông qua các hoạt động trao đổi lý luận, đối thoại chính sách, hợp tác nghiên cứu với các đảng cộng sản, đảng cầm quyền, các tổ chức quốc tế và một số chính đảng trên thế giới như Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng SPD của Đức... và một số tổ chức quốc tế lớn; góp phần thúc đẩy đối ngoại Đảng trên lĩnh vực lý luận và trao đổi học thuật quốc tế.

Thứ sáu, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Hội đồng từng bước được củng cố và đổi mới. Vai trò của các tiểu ban chuyên môn và Ban Thư ký khoa học được tăng cường; sự phối hợp giữa Hội đồng với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ngành và địa phương được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng.

Sau khi hợp nhất với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, hoạt động nghiên cứu và tổng kết trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động hội thảo, tập huấn, đào tạo, xuất bản và phổ biến các kết quả nghiên cứu lý luận được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa của công tác lý luận trong đời sống xã hội.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng đưa ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng. Trước hết, phải luôn gắn chặt nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, coi thực tiễn là cơ sở và là tiêu chuẩn kiểm chứng của lý luận, là thước đo để nâng tầm lý luận. Đồng thời, cần tăng cường sự kết nối giữa đội ngũ nghiên cứu lý luận với đội ngũ lãnh đạo và quản lý thực tiễn. Đặc biệt, phải không ngừng đổi mới tư duy và phương pháp nghiên cứu lý luận, nâng cao chất lượng nghiên cứu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tình với những thành tích của của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Ông cho rằng, khối lượng công việc trong nhiệm kỳ qua của của Hội đồng là rất lớn, trong khi lực lượng cán bộ không nhiều và phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Dù vậy, toàn thể cán bộ đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.