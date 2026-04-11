Nhìn lại chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư tới hai nước láng giềng gần gũi

Với hơn 20 hoạt động dày đặc, chuyến thăm diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc. Nhân dân Lào và Campuchia đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chhnam Thmey - những dịp lễ hội thể hiện bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống gắn bó lâu đời giữa ba nước Đông Dương. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và triển khai các định hướng chiến lược mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đánh giá về kết quả chuyến thăm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, chuyển thăm chính thức Lào và Campuchia của đồng chí Trần Cẩm Tú thành công rất tốt đẹp. Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Capuchia tổ chức nghi lễ đón tiếp rất trọng thể. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, nhà nước và nhân dân ta đối với quan hệ truyền thống đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược gắn bó giữa Việt Nam và Lào và Campuchia. Chuyến thăm nhằm tăng cường thông tinvà hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tin cậy chính trị. Đó là một định hướng rất quan trọng cho quan hệ hai nước và mong muốn của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Về kết quả thời gian qua, đồng chí Trần Cẩm Tú và lãnh đạo hai nước đánh giá quan hệ hợp tác phát triển tích cực, toàn diện, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư có nhiều khởi sắc, ngày càng xứng tầm với quan hệ chính trị; hợp tác an ninh - quốc phòng, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân ngày càng hiệu quả. Nhân chuyến thăm, các nhà lãnh đạo đã trao đổi về phương hướng và biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các thỏa thuận chung cấp cao, trong đó có những vấn đề lớn và mới như phối hợp để ứng phó với những tác động từ khủng hoảng ở Trung Đông, trong đó có lĩnh vực năng lượng, điện.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong.

Ông Sous Yara, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại - Hợp tác quốc tế và Thông tin Quốc hội Campuchia cho biết, tại cuộc họp với Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Samdech Say Chhum, hai bên đã bàn thảo về việc hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai bên. Hai bên cũng bàn thảo thêm về mối quan hệ ba bên Campuchia - Việt Nam và Lào. Đây vừa là mối quan hệ hợp tác song phương và cũng vừa là mối quan hệ hợp tác khu vực và quốc tế, với tinh thần tôn trọng các quy định luật pháp quốc tế, Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo hai bên cũng thảo luận về hợp tác khu vực và quốc tế. Đặc biệt là hợp tác về biên giới giữa hai nước, đặc biệt hai bên cũng thảo luận về việc thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Cũng trong chuyến thăm, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại nước bạn. Tại các cuộc gặp, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cộng đồng người Việt tại hai nước, đồng thời thông tin đến bà con về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức lần này và điểm lại những thành tựu toàn diện, nổi bật của đất nước. Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không tách rời của dân tộc.

Tại Đại sứ quán nước ta ở Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết: ''Tôi mong muốn đồng bào ta tiếp tục nỗ lực vươn lên đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nước Lào, đồng thời giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tăng cường đoàn kết tương thân tương ái và cần quan tâm giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn tiếng Việt, hướng về quê hương, cùng xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh có uy tín trong xã hội sở tại và góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị Việt Lào".

Đồng chí Trần Cẩm Tú hội kiến Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen.

Đáng chú ý, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã có cuộc gặp Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam. Hội này được thành lập với mục tiêu tăng cường và mở rộng tình hữu nghị, đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên và sinh viên Campuchia đã và đang học tập tại nước ta.

Tại cuộc gặp, cựu sinh viên Hul Sovannthyda, đã có thời gian học ở Việt Nam từ năm 2019 - 2025, chia sẻ: "Em rất may mắn khi được các bố mẹ đỡ đầu thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa tháp nhận nuôi trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động. Từ đó, em có thêm một gia đình thứ hai tại Việt Nam. Em được nghe những câu chuyện lịch sử đầy xúc động về chiến tranh, về sự hy sinh to lớn vì hòa bình và tình hữu nghị của hai dân tộc. Em nhận được sự yêu thương, quan tâm và đồng hành từ bố mẹ đỡ đầu trong việc học tập cũng như cuộc sống. Em chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các cô chú, anh chị và bạn bè Việt Nam đã đồng hành với em trong thời gian qua".

Đồng chí Trần Cẩm Tú hội đàm với Trưởng Ban thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum.

Trên cơ sở các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào và Campuchia triển khai các phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường hiểu biết, tăng cường tin cậy, góp phần tăng hiệu quả hợp tác, cùng nhau giải quyết những vấn đề mới.

Cùng với đó là triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương, đẩy mạnh hợp tác Đảng, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, đẩy mạnh hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự cuộc gặp mặt Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam.

Bên cạnh đó là tăng cường liên kết về thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính ngân hàng và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương với Lào đạt 10 tỷ USD và với Campuchia đạt 20 tỷ USD, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Tiếp đó là phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao.

Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia chào đón đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Đáng chú ý, Việt Nam và hai nước bạn sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2027), 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027) và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027).

Đồng thời, mỗi nước phát huy vai trò của truyền thông để thông tin về tình hình phát triển, tình hình quan hệ hợp tác, từ đó nâng cao hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội, vun đắp tình cảm hữu nghị và tạo sự đồng thuận, ủng hộ bền vững của nhân dân hai nước đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.