中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thường trực Ban Bí thư bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Thứ Sáu, 08:22, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 9/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Thời gian qua, quan hệ hai nước có những bước tiến mạnh mẽ, tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao. Về kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 11 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm trước.

thuong truc ban bi thu bat dau chuyen tham chinh thuc vuong quoc campuchia hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh.

Việt Nam hiện có 229 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn gần 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng và năng lượng. Những dự án này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định khu vực biên giới. Đồng thời, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là hợp tác giữa các địa phương giáp biên.

Chuyến thăm lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao nước ta không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới.

Hoàng Ân/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở miền núi Nghệ An

Chính quyền 2 cấp cẩn đẩy mạnh theo hướng rõ thẩm quyền, trao nguồn lực

Đảng viên đi trước - “đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội