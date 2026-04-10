Thường trực Ban Bí thư bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Thời gian qua, quan hệ hai nước có những bước tiến mạnh mẽ, tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao. Về kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 11 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm trước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh.

Việt Nam hiện có 229 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn gần 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng và năng lượng. Những dự án này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định khu vực biên giới. Đồng thời, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là hợp tác giữa các địa phương giáp biên.

Chuyến thăm lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao nước ta không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới.