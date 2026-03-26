Niềm tin của Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thế hệ trẻ Việt Nam

Thứ Năm, 06:29, 26/03/2026
VOV.VN - Nhằm tiếp lửa truyền thống, khơi dậy niềm tin và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ".

Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định, thanh niên “là lực lượng tiên phong”, “xung kích đóng vai trò nòng cốt trong cách mạng”, “là những người nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc”... Với tư duy chiến lược, đồng chí khẳng định: “Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Thanh niên có mạnh, dân tộc mới mạnh”. Qua những bài viết và lời căn dặn tâm huyết, Tổng bí thư Lê Duẩn luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây là sự gửi gắm niềm tin sâu sắc vào vai trò “rường cột”, khơi dậy khát vọng cống hiến của những người chủ đất nước. Cuộc đời và tư tưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn mãi là kim chỉ nam cho công tác, hoạt động phong trào đoàn thanh niên trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Cuốn sách tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Lê Duẩn, khẳng định vai trò xung kích, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xuyên suốt tác phẩm là tư tưởng chiến lược về giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức làm chủ, khơi dậy tinh thần dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Lê Duẩn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong việc rèn luyện thanh niên thành những con người mới, về giáo dục toàn diện lý tưởng, đạo đức và tri thức cho thanh niên; phát triển toàn diện, kiên quyết khắc phục các biểu hiện thiếu lành mạnh. Đây là định hướng sâu sắc để đào tạo lớp người kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Cuốn sách không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về hệ thống hóa tư tưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn mà còn đúc kết những bài học thực tiễn quý báu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Xuyên suốt tác phẩm là niềm tin sắt đá vào thế hệ trẻ, lực lượng không chỉ kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn là mũi nhọn xung kích, sáng tạo, đột phá trong công cuộc xây dựng xã hội mới. Chỉ khi được tôi luyện trong thực tiễn, có lý tưởng đúng đắn và tinh thần trách nhiệm cao, thế hệ trẻ mới đủ bản lĩnh gánh vác sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà dân tộc giao phó.

Cuốn sách khẳng định yêu cầu cấp thiết về việc kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội giúp thanh niên xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, trước những thách thức của hội nhập quốc tế. Đồng thời, tác phẩm cũng nhấn mạnh việc tu dưỡng đạo đức cách mạng song hành với nâng cao năng lực tri thức là nền tảng cốt lõi để mỗi cá nhân đóng góp tích cực hiệu quả cho xã hội. Thế hệ trẻ không chỉ nuôi dưỡng nhiệt huyết mà còn không ngừng tự hoàn thiện, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới với khát vọng dấn thân và sáng tạo vô tận. Đây chính là kim chỉ nam để tuổi trẻ hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử, đưa đất nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn giúp mỗi đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về sứ mệnh lịch sử, từ đó biến lòng yêu nước thành hành động cách mạng cụ thể. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, những chỉ dẫn của Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn còn nguyên giá trị thời đại, là kim chỉ nam để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích và sáng tạo vô tận. Khi thế hệ trẻ ý thức rõ trách nhiệm và không ngừng nỗ lực, mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng sẽ trở thành hiện thực.

PV/VOV.VN
Tiếng nói thế hệ trẻ định hình tương lai ASEAN
Tiếng nói thế hệ trẻ định hình tương lai ASEAN

VOV.VN - Hôm nay tại Jakarta (Indonesia), Phái đoàn Vương Quốc Anh tại ASEAN phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hội thảo "Thế hệ tiếp nối Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Chiến lược và Kỹ năng cho Lãnh đạo Khu vực".

Tiếng nói thế hệ trẻ định hình tương lai ASEAN

Tiếng nói thế hệ trẻ định hình tương lai ASEAN

VOV.VN - Hôm nay tại Jakarta (Indonesia), Phái đoàn Vương Quốc Anh tại ASEAN phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hội thảo "Thế hệ tiếp nối Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Chiến lược và Kỹ năng cho Lãnh đạo Khu vực".

Thế hệ trẻ gìn giữ và làm mới văn hoá bản địa Gia Lai
Thế hệ trẻ gìn giữ và làm mới văn hoá bản địa Gia Lai

VOV.VN - Từ tiếng cồng chiêng vang lên trong các ngày hội, những đội chiêng trẻ tự tin bước ra không gian công cộng, đến mô hình du lịch cộng đồng lấy văn hóa làm nền tảng, họ đang trở thành nhịp cầu nối liền di sản cha ông với đời sống hôm nay.

Thế hệ trẻ gìn giữ và làm mới văn hoá bản địa Gia Lai

Thế hệ trẻ gìn giữ và làm mới văn hoá bản địa Gia Lai

VOV.VN - Từ tiếng cồng chiêng vang lên trong các ngày hội, những đội chiêng trẻ tự tin bước ra không gian công cộng, đến mô hình du lịch cộng đồng lấy văn hóa làm nền tảng, họ đang trở thành nhịp cầu nối liền di sản cha ông với đời sống hôm nay.

Theo chân Bác, trách nhiệm của thế hệ trẻ Cao Bằng hôm nay
Theo chân Bác, trách nhiệm của thế hệ trẻ Cao Bằng hôm nay

VOV.VN - Chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941- 28/1/2026), Tỉnh đoàn Cao Bằng phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề "Theo chân Bác - Trách nhiệm của thế hệ trẻ Cao Bằng hôm nay".

Theo chân Bác, trách nhiệm của thế hệ trẻ Cao Bằng hôm nay

Theo chân Bác, trách nhiệm của thế hệ trẻ Cao Bằng hôm nay

VOV.VN - Chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941- 28/1/2026), Tỉnh đoàn Cao Bằng phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề "Theo chân Bác - Trách nhiệm của thế hệ trẻ Cao Bằng hôm nay".

