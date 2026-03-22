Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn

Phát biểu ôn lại truyền thống, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM khẳng định, suốt 95 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên TP.HCM nói riêng đã không ngừng cống hiến, hy sinh, khẳng định lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Truyền thống đó đã hun đúc nên lịch sử hào hùng, tiếp tục truyền cảm hứng để thế hệ trẻ hôm nay vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xung kích vì sự phát triển của đất nước.

Từ vùng đất Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn, cái nôi của nhiều phong trào cách mạng của thanh niên, gắn với những tên tuổi như Lý Tự Trọng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Ơn,…đến vùng Bà Rịa – Vũng Tàu – Côn Đảo với các căn cứ Thị Vải – Núi Dinh – Minh Đạm, nơi nuôi dưỡng những anh hùng bất khuất như Võ Thị Sáu; hay vùng Bình Dương – Bến Cát – Tân Uyên với chiến khu D, địa đạo Tam giác sắt,… với những anh hùng cách mạng như Đoàn Thị Liên, Hồ Văn Mên,… Từ Nhà tù Côn Đảo đến Trại giam Phú Lợi, từ chiến khu D đến căn cứ Minh Đạm, Núi Dinh, từ Địa đạo Củ Chi đến địa đạo Tam giác sắt… mỗi địa danh đều khắc ghi lý tưởng và sự hy sinh của các thế hệ anh hùng, góp phần làm nên nền độc lập, hòa bình, thống nhất hôm nay.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tuổi trẻ TP.HCM xác định trọng tâm là phát triển khoa học – công nghệ, nâng cao năng lực và kỹ năng số cho thanh niên; tập hợp trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ; gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường hội nhập quốc tế; phát huy vai trò tình nguyện vì cộng đồng; xung kích trong xây dựng và bảo vệ thành phố, Tổ quốc phát triển bền vững.

UBND TP.HCM tặng Cờ truyền thống cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

Dịp này, Thành đoàn TP.HCM tuyên dương và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu của 10 tập thể.

9 mô hình, sáng kiến, giải pháp tiêu biểu của thanh niên nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, đại diện nhóm sáng kiến “Tổ chức sân chơi cho giáo viên mầm non ngoài công lập thông qua Hội thi ‘Người ươm mầm’” cho biết, hoạt động này đã được triển khai hơn 5 năm, qua đó tạo sân chơi thiết thực cho đội ngũ giáo viên mần non.

"Giải thưởng là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều mô hình, sân chơi ý nghĩa, tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian tới", chị Thảo nói.