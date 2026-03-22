Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn

Chủ Nhật, 22:47, 22/03/2026
VOV.VN - Tối 22/3, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2026) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn.

Phát biểu ôn lại truyền thống, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM khẳng định, suốt 95 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên TP.HCM nói riêng đã không ngừng cống hiến, hy sinh, khẳng định lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Truyền thống đó đã hun đúc nên lịch sử hào hùng, tiếp tục truyền cảm hứng để thế hệ trẻ hôm nay vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xung kích vì sự phát triển của đất nước. 

thanh pho ho chi minh ky niem 95 nam thanh lap Doan hinh anh 1
Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM

Từ vùng đất Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn, cái nôi của nhiều phong trào cách mạng của thanh niên, gắn với những tên tuổi như Lý Tự Trọng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Ơn,…đến vùng Bà Rịa – Vũng Tàu – Côn Đảo với các căn cứ Thị Vải – Núi Dinh – Minh Đạm, nơi nuôi dưỡng những anh hùng bất khuất như Võ Thị Sáu; hay vùng Bình Dương – Bến Cát – Tân Uyên với chiến khu D, địa đạo Tam giác sắt,… với những anh hùng cách mạng như Đoàn Thị Liên, Hồ Văn Mên,… Từ Nhà tù Côn Đảo đến Trại giam Phú Lợi, từ chiến khu D đến căn cứ Minh Đạm, Núi Dinh, từ Địa đạo Củ Chi đến địa đạo Tam giác sắt… mỗi địa danh đều khắc ghi lý tưởng và sự hy sinh của các thế hệ anh hùng, góp phần làm nên nền độc lập, hòa bình, thống nhất hôm nay.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tuổi trẻ TP.HCM xác định trọng tâm là phát triển khoa học – công nghệ, nâng cao năng lực và kỹ năng số cho thanh niên; tập hợp trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ; gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường hội nhập quốc tế; phát huy vai trò tình nguyện vì cộng đồng; xung kích trong xây dựng và bảo vệ thành phố, Tổ quốc phát triển bền vững.

thanh pho ho chi minh ky niem 95 nam thanh lap Doan hinh anh 2
UBND TP.HCM tặng Cờ truyền thống cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

Dịp này, Thành đoàn TP.HCM tuyên dương và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu của 10 tập thể.

thanh pho ho chi minh ky niem 95 nam thanh lap Doan hinh anh 3
9 mô hình, sáng kiến, giải pháp tiêu biểu của thanh niên nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, đại diện nhóm sáng kiến “Tổ chức sân chơi cho giáo viên mầm non ngoài công lập thông qua Hội thi ‘Người ươm mầm’” cho biết, hoạt động này đã được triển khai hơn 5 năm, qua đó tạo sân chơi thiết thực cho đội ngũ giáo viên mần non.

"Giải thưởng là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều mô hình, sân chơi ý nghĩa, tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian tới", chị Thảo nói. 

1.jpg

Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương 57 cán bộ đoàn tiêu biểu

VOV.VN - Ngày 20/3, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương Giải thưởng 26/3 và khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới” năm 2026.

Vũ Hường, CTV Ánh Ngọc/VOV-TP.HCM
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Thanh niên tại TP.HCM
VOV.VN - Chương trình giao lưu trực tuyến với thanh niên quốc tế, toạ đàm thanh niên với trí tuệ nhân tạo, đồng diễn Việt phục,… là những hoạt động đặc sắc diễn ra trong Lễ hội Thanh niên lần thứ 6 tại TP.HCM. Chương trình này diễn ra trong 3 ngày, từ 20-22/3 tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Gia Lai phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng
VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng giai đoạn 2026–2030”, với mục tiêu đưa kỹ năng và tiện ích số đến gần người dân, doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Đoàn Thanh niên khối quản lý VOV "trao yêu thương" tại Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 18/11, Đoàn Thanh niên khối quản lý Đài Tiếng nói Việt Nam và Văn phòng Đài phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình thiện nguyện trao hơn 200 phần quà cho các em học sinh điểm trường mầm non Vũ Muộn, trường Tiểu học và THCS Cao Sơn tại xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên.

