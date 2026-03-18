Ninh Bình đề xuất 49 xã, phường có 3 phó chủ tịch UBND

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình gửi UBND tỉnh, đơn vị này vừa đề xuất phương án thực hiện quy định về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn, trên cơ sở các quy định mới của Chính phủ và định hướng của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Căn cứ Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được tính theo nguyên tắc bình quân không quá 2,5 người cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã. Trước đó, Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã xác định tổng số Phó Chủ tịch UBND cấp xã là 322 người đối với 129 đơn vị hành chính cấp xã.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với các địa phương giữ vai trò trung tâm, có quy mô dân số lớn hoặc có yêu cầu quản lý cao.

Cụ thể, 3 phường trung tâm của các tỉnh cũ gồm Hoa Lư, Nam Định và Phủ Lý được đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch UBND mỗi đơn vị. Ngoài ra, 19 đơn vị hành chính là trung tâm các huyện cũ cũng được đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch, gồm các phường Duy Tiên, Kim Bảng, Tam Điệp và các xã Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Phát Diệm, Bình Mỹ, Tân Thanh, Vĩnh Trụ, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên, Cổ Lễ, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng.

Theo phương án đề xuất, 27 đơn vị hành chính cấp xã có dân số từ 35.000 người trở lên cũng được bố trí 3 phó chủ tịch UBND, trong đó có các phường Trường Thi, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Phù Vân, Mỹ Lộc, Vị Khê, Hồng Quang cùng nhiều xã đông dân khác.

Đối với 80 đơn vị hành chính cấp xã còn lại, Sở Nội vụ đề xuất bố trí 2 phó chủ tịch UBND mỗi đơn vị. Ngoài ra, số lượng phó chủ tịch còn lại sẽ được xem xét phân bổ sau khi hoàn tất phân loại đơn vị hành chính, trên cơ sở các tiêu chí như quy mô dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phân loại đô thị, thu ngân sách, yêu cầu giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.