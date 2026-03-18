Ninh Bình đề xuất 49 xã, phường có 3 phó chủ tịch UBND

Thứ Tư, 16:34, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình vừa đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn. Điểm mới là việc phân loại cụ thể các đơn vị hành chính để bố trí từ 2 đến 3 phó chủ tịch, ưu tiên các địa phương là trung tâm đô thị lớn hoặc địa bàn có các dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình gửi UBND tỉnh, đơn vị này vừa đề xuất phương án thực hiện quy định về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn, trên cơ sở các quy định mới của Chính phủ và định hướng của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Căn cứ Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được tính theo nguyên tắc bình quân không quá 2,5 người cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã. Trước đó, Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã xác định tổng số Phó Chủ tịch UBND cấp xã là 322 người đối với 129 đơn vị hành chính cấp xã.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với các địa phương giữ vai trò trung tâm, có quy mô dân số lớn hoặc có yêu cầu quản lý cao.

Cụ thể, 3 phường trung tâm của các tỉnh cũ gồm Hoa Lư, Nam Định và Phủ Lý được đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch UBND mỗi đơn vị. Ngoài ra, 19 đơn vị hành chính là trung tâm các huyện cũ cũng được đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch, gồm các phường Duy Tiên, Kim Bảng, Tam Điệp và các xã Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Phát Diệm, Bình Mỹ, Tân Thanh, Vĩnh Trụ, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên, Cổ Lễ, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng.

Ninh Bình hiện có 129 đơn vị cấp xã

Theo phương án đề xuất, 27 đơn vị hành chính cấp xã có dân số từ 35.000 người trở lên cũng được bố trí 3 phó chủ tịch UBND, trong đó có các phường Trường Thi, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Phù Vân, Mỹ Lộc, Vị Khê, Hồng Quang cùng nhiều xã đông dân khác.

Đối với 80 đơn vị hành chính cấp xã còn lại, Sở Nội vụ đề xuất bố trí 2 phó chủ tịch UBND mỗi đơn vị. Ngoài ra, số lượng phó chủ tịch còn lại sẽ được xem xét phân bổ sau khi hoàn tất phân loại đơn vị hành chính, trên cơ sở các tiêu chí như quy mô dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phân loại đô thị, thu ngân sách, yêu cầu giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình sắp xếp đơn vị hành chính chính quyền địa phương hai cấp
Đồng bào Công giáo Ninh Bình "tốt đời, đẹp đạo" qua từng lá phiếu
Đồng bào Công giáo Ninh Bình "tốt đời, đẹp đạo" qua từng lá phiếu

VOV.VN - Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân và niềm tin tôn giáo đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, hướng tới một kỳ bầu cử thành công, dân chủ và đúng pháp luật.

Trước giờ G bầu cử ở Ninh Bình: Khí thế ngày hội non sông
Trước giờ G bầu cử ở Ninh Bình: Khí thế ngày hội non sông

VOV.VN - Không khí hướng về ngày bầu cử 15/3 đang rộn ràng khắp Ninh Bình. Từ phố thị đến làng quê, công tác chuẩn bị được hoàn tất với tinh thần khẩn trương, sẵn sàng cho ngày hội non sông - nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của cử tri đối với tương lai đất nước.

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình: Dồn lực chuẩn bị chu đáo cho bầu cử
Chủ tịch tỉnh Ninh Bình: Dồn lực chuẩn bị chu đáo cho bầu cử

VOV.VN - Trước thềm kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã trực tiếp kiểm tra thực địa, chỉ đạo quyết liệt các địa phương rà soát tổng lực, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để ngày hội non sông diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật.

