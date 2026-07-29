Nỗ lực từng ngày cho Chiến dịch "500 ngày đêm"

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.

Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là nơi yên nghỉ của 473 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 135 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là nơi yên nghỉ của 473 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 135 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 9/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai quật và triển khai quy trình kỹ thuật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại đây. Sau 18 ngày triển khai, đến nay đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 100% phần mộ chưa xác định được danh tính, trong đó chỉ có 2 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Sau 18 ngày tích cực triển khai, tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 100% phần mộ chưa xác định được danh tính, trong đó chỉ có 2 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu

Dẫu thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, song bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng quyết tâm, các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngày đêm, bền bỉ vượt mọi gian khó, miệt mài thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương, đáp lại sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thượng tá Sầm Hải Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết: “Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ chiến sĩ đã tiến hành, trong đó điểm ở Quảng Uyên là điểm thứ 4. Trong quá trình thực hiện thì anh em rất tích cực, triển khai đúng quy trình các bước, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định. Mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường cũng ảnh hưởng đến tiến độ, quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và thời gian tới anh em chúng tôi sẽ tiếp tục để thực hiện nhiệm vụ. Trong ngày tùy tình hình thời tiết, sáng chúng tôi làm việc từ 7h kém 15 đến 11h, chiều thì bắt đầu từ 13h30 đến 17h".

Bộ Chỉ hủy Quân sự tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang còn lại trong tháng 8/2026

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 9 nghĩa trang, với 670 phần mộ. Đến ngày 26/7, đã hoàn thành lấy mẫu tại 4 nghĩa trang liệt sĩ các xã: Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và Quảng Uyên. Kết quả đã lấy mẫu 244 phần mộ, trong đó có 229 phần mộ đủ điều kiện. Hiện nay, các cán bộ chiến sĩ được chia thành 4 tổ công tác đang tập trung đẩy mạnh việc lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ tại xã Đông Khê và xã Hòa An.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang còn lại trước ngày 31/8: “Hiện nay số tổ lấy mẫu là 4 tổ và chúng tôi sẽ tập trung thực hiện làm đến đâu gọn đến đó. Tuy nhiên đối với khu nghĩa trang tại xã Đông Khê là nơi quy tập chôn cất các liệt sĩ từ thời kháng chiến chống Pháp, cùng với lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc cho nên những ngôi mộ mà đã được quy tập lâu rồi thì có thể tỷ lệ lấy mẫu sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể là mẫu tốt hoặc xấu. Vì vậy khi triển khai chúng tôi cố gắng làm sao lấy mẫu ở điều kiện có thể tốt nhất để đảm bảo cho công tác giám định ADN và chuẩn hóa cái thông tin một cách chặt chẽ. Chúng tôi đều lựa chọn cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao nhất và quá trình làm cũng chủ động khuyến khích động viên thăm hỏi anh em và tổ chức thực hiện kế hoạch, thời gian lấy mẫu làm sao phù hợp trong cái điều kiện thời tiết mưa nắng hiện nay".

Trong công tác tìm kiếm, quy tập, Cao Bằng được Quân khu 1 giao quy tập 18 hài cốt liệt sĩ ngoài các nghĩa trang. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xóm Lang Môn, xã Minh Tâm; tổ chức cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ tại xóm Pác Bó, xã Phục Hòa và đang hoàn thiện hồ sơ cất bốc 1 mộ liệt sĩ tại xóm Nặm Loát, xã Hòa An. Qua khảo sát đã xác minh, xác định được vị trí 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh để tiếp tục tổ chức quy tập trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.