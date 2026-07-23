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Thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tại Cần Thơ

Thứ Năm, 12:01, 23/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (23/7), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và các Quyết định của Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc điều động, bổ nhiệm các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời); quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố.

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Quang cảnh buổi Lễ

Theo đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ gồm 40 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố. Đội có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. 

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Ông Nguyễn Văn Khởi- Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước  luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách và giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, đạo lý thiêng liêng của dân tộc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

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Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ trao quyết định cho cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Tuy nhiên, qua nhiều năm chiến tranh kết thúc, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Địa hình, địa vật đã có nhiều thay đổi; quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội diễn ra nhanh chóng. Nhiều nhân chứng tuổi đã cao hoặc không còn; hồ sơ tài liệu qua thời gian bị thất lạc hoặc thiếu đồng bộ. Đây là những trở ngại rất lớn trong việc xác minh thông tin, xác định vị trí và tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên; làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị; chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát, thu thập, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị - nhân văn của nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần, trách nhiệm; ý chí quyết tâm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, quyết tâm cùng truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tập thể cán bộ, chiến sĩ của Đội sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà Quân khu 9 đã giao”, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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