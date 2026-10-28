“Nói đi đôi với làm”: Từ khẩu hiệu thành chuẩn mực hành động mới

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ thách thức đan xen, đòi hỏi tư duy lãnh đạo và phương thức quản trị phải có sự đổi mới mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông điệp “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo nên luồng sinh khí mới đối với các đại biểu, cử tri và nhân dân cả nước, thể hiện rõ quyết tâm hành động của Đảng trước những đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn phát triển đất nước.

Đây không chỉ là lời cổ vũ đơn thuần, mà là sự đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng trong nhiều năm qua. Thông điệp ấy phản ánh yêu cầu cấp thiết phải thu hẹp khoảng cách giữa nghị quyết và cuộc sống, giữa quyết tâm chính trị và hiệu quả thực tiễn, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Nối tiếp quan điểm chỉ đạo này, mới đây Nghị quyết số 31 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, một lần nữa nhấn mạnh: Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh; đề cao tinh thần vì nước, vì dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; công tâm, trung thực, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng, nói đi đôi với làm.

Những giá trị đó phải trở thành chuẩn mực ứng xử, hành động thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cần khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, sinh hoạt hình thức; đồng thời kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đặc quyền, đặc lợi.

Đạo đức, văn hóa của Đảng phải được thể hiện bằng phẩm chất, trách nhiệm, hành động của từng cán bộ, đảng viên và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thực tế, “căn bệnh” nói nhiều làm ít không chỉ biểu hiện qua sự thụ động hay lười biếng. Đôi khi, nó ẩn sau một vẻ ngoài rất bận rộn: những cuộc họp triền miên, báo cáo dày cộp, kế hoạch nối tiếp kế hoạch, phát động hết đợt thi đua này đến phong trào khác. Tuy nhiên, nếu công việc vẫn ách tắc, những tồn tại vẫn nguyên vẹn, người dân vẫn phải chờ đợi, thì sự “bận rộn” ấy hoàn toàn không phải là thước đo của hiệu quả.

Nói không đi đôi với làm tuy không phải là một biểu hiện mới, nhưng nguy hiểm ở chỗ khi lặp đi lặp lại, nó sẽ làm suy giảm hiệu lực của một chủ trương, chính sách. Tệ hại hơn, nó còn làm xói mòn kỷ luật thực thi, khiến những cam kết mất đi sức nặng, làm suy giảm niềm tin của cán bộ cấp dưới và người dân.

Khi một lời hứa không được thực hiện, một nhiệm vụ không hoàn thành, không chỉ ảnh hưởng đến kết quả công việc mà còn làm tổn hại uy tín của tổ chức và phẩm chất của người cán bộ.

Vậy làm thế nào để khắc phục căn bệnh nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm? Chắc chắn điều đầu tiên phải thay đổi tận gốc thước đo đánh giá cán bộ và hiệu quả công việc. Không thể tiếp tục lấy số lượng cuộc họp, độ dày của báo cáo, số lượng kế hoạch hay sự sôi nổi của các phong trào làm căn cứ chủ yếu để đánh giá thành tích. Đánh giá thực chất phải nhìn vào nhiệm vụ được giao đã hoàn thành đến đâu, chất lượng ra sao, những điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực có được sử dụng hiệu quả hay không và quan trọng nhất là người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi gì từ kết quả ấy.

Thứ hai, phải chống bệnh hình thức ngay trong chính quá trình khắc phục nó. Không thể biến tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” thành một khẩu hiệu hay là một phong trào phát động rồi để đó. Giá trị của thông điệp chỉ được khẳng định khi nó làm chuyển biến công việc hằng ngày, từ cách giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá cán bộ đến tình thần trách nhiệm của từng cơ quan trước nhân dân.

Đất nước đang đứng trước những mục tiêu phát triển lớn cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong bối cảnh ấy, mọi sự chậm trễ, mọi việc bị bỏ dở, hay mỗi cam kết không được thực hiện đều làm mất đi cơ hội phát triển. Bởi vậy, năng lực tổ chức thực hiện không còn là khâu cuối cùng sau khi có chủ trương, mà phải được xem là một bộ phận quan trọng của năng lực lãnh đạo, cầm quyền.

Suy cho cùng “nói đi đôi với làm…”, không phải là một khẩu hiệu để nhắc nhau, mà là thước đo kiểm chứng đạo đức, năng lực và trách nhiệm của người cán bộ. Chức vụ càng cao, quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm nêu gương càng phải rõ ràng; lời hứa càng lớn, kết quả thực hiện càng phải được chứng minh.

Niềm tin của nhân dân không thể chỉ được vun đắp bằng những lời hay ý đẹp, mà phải được gây dựng bằng hành động nhất quán, sự công tâm trong thực thi quyền lực, bằng tinh thần dám chịu trách nhiệm và bằng những thay đổi mà người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.