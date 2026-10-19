Chương trình hành động về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chương trình hành động số 47-CTr/TW nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị; cụ thể hoá những nội dung cốt lõi và yêu cầu mới của từng nghị quyết, trọng tâm; Bảo đảm các nghị quyết là một chỉnh thể thống nhất, mỗi nghị quyết có trọng tâm riêng và bổ sung cho nhau, không trùng lặp, không có khoảng trống; bảo đảm thống nhất với Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành; Cụ thể hoá các nghị quyết thành nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả cụ thể; bảo đảm nguyên tắc "6 rõ": Rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực; Thực hiện đồng bộ với các đề án, nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và công tác cán bộ đã được giao trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các văn bản khác của Trung ương; Thống nhất sử dụng hạ tầng số, nền tảng số, kiến trúc dữ liệu dùng chung của Đảng và hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Nhóm nhiệm vụ chung: Rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật: Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thể chế hoá kịp thời các chủ trương thuộc phạm vi quản lý; xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, xác định rõ cơ sở pháp lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ và nguồn lực thực hiện; theo dõi, đánh giá kết quả thể chế hoá và tổ chức thực hiện; Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo rà soát toàn diện, cụ thể hoá các chủ trương của Trung ương, các nghị quyết, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch và các văn bản có liên quan thuộc phạm vi quản lý; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo.

Xây dựng dữ liệu và hạ tầng số: Ban Tổ chức Trung ương chủ trì chuẩn hoá nghiệp vụ, nội dung và chất lượng dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, biên chế, vị trí việc làm; các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp, cập nhật, khai thác dữ liệu theo thẩm quyền; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Văn phòng Trung ương Đảng từng bước kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (hoàn thành trong năm 2027).

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng phân hệ theo dõi vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản, tích hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (hoàn thành trong năm 2026), bảo đảm thống nhất, liên thông, không xây dựng hệ thống riêng.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách xây dựng, chuẩn hoá, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hạ tầng số theo kiến trúc, nền tảng dùng chung của Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm đồng bộ, liên thông, an ninh, an toàn, bí mật và đúng thẩm quyền (thực hiện thường xuyên).

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn thông tin, an ninh dữ liệu trong quá trình xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu và vận hành hạ tầng số; bảo đảm an ninh, an toàn, bí mật đối với dữ liệu và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý (thực hiện thường xuyên).

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tăng cường cơ chế tham vấn, giám sát và nắm tình hình dư luận xã hội

Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc thể chế hoá và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng; theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, kịp thời kiến nghị xử lý vướng mắc, bất cập và trách nhiệm có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả thể chế hoá (thực hiện thường xuyên).

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế giám sát, tham vấn, tập hợp ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đến cùng theo thẩm quyền và phản hồi kịp thời, minh bạch; bảo vệ người phản ánh trung thực; tăng cường tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng nhân dân, kịp thời tổng hợp, báo cáo các vấn đề bức xúc, kiến nghị.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động nghiên cứu dư luận xã hội để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư; định hướng thông tin, tuyên truyền và kiến nghị xử lý vấn đề phát sinh.

Kiểm tra, giám sát: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tiến hành tổng rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; phối hợp theo dõi việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hoặc kiểm tra, giám sát; đối với từng hạn chế phải xác định rõ nguyên nhân, nội dung cần khắc phục, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, thời hạn, kết quả và cơ chế kiểm chứng; bảo đảm việc khắc phục thực chất, kịp thời, không để hạn chế, khuyết điểm kéo dài, tái diễn (hoàn thành việc rà soát trong năm 2026 và thực hiện thường xuyên).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, ban hành hoặc đề xuất ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết theo hướng tích hợp, hạn chế tổ chức nhiều đoàn kiểm tra có cùng đối tượng trong cùng thời điểm; tích cực chuẩn bị để tăng cường kiểm tra trên cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm và kết quả thực tế; chuyển mạnh trọng tâm từ xử lý hậu quả sang chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không quyết định, không hành động; chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Bộ tiêu chí nhận diện cụ thể các hành vi né tránh, đùn đẩy, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; kiến nghị áp dụng hoặc hoàn thiện chế tài xử lý và việc thay thế người đứng đầu vi phạm theo thẩm quyền (hoàn thành việc rà soát trong quý I/2027 và thực hiện thường xuyên).

Các nhóm nhiệm vụ chuyên đề: Các nhóm nhiệm vụ chuyên đề được xác định tại 3 phụ lục kèm theo Chương trình hành động, gồm:

Phụ lục 2: Phần chuyên đề thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới (5 nhiệm vụ có lộ trình cụ thể; 3 nhiệm vụ thường xuyên).

Phụ lục 3: Phần chuyên đề thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (8 nhiệm vụ có lộ trình cụ thể; 7 nhiệm vụ thường xuyên).

Phụ lục 4: Phần chuyên đề thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.