Ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trao quyết định và tặng hoa đồng chí Bùi Thế Duy, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng: việc Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đồng chí Phạm Thế Duy trọng trách giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đây là niềm vinh dự lớn, đòi hỏi yêu cầu trách nhiệm đối với Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn mới. Thủ tướng đánh giá cao nền tảng học thuật xuất sắc và bề dày kinh nghiệm của tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, từ quá trình học tập đến các vị trí lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa cho ông Bùi Thế Duy

Thủ tướng ghi nhận những bước tiến của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc nâng cao thứ hạng quốc tế và đóng góp vào ba đột phá chiến lược, đặc biệt là đột phá về giáo dục và chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, xây dựng Khu đô thị Đại học Quốc gia theo mô hình "5 trong 1", đó là trở thành trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ; trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế; trung tâm đô thị Đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác cônhg tư và đào tạo nghiên cứu. Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường kết nối "Ba Nhà" gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp để đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vươn tầm khu vực.

“Đại học Quốc gia Hà Nội cần quy hoạch tầm nhìn 100 năm với lộ trình cụ thể về đào tạo và nghiên cứu để đưa Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào nhóm 100 trường đại học hàng đầu thế giới, trở thành "cực tri thức" của Thủ đô, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị đại học theo hướng thông minh và hiện đại”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hoạch định chính sách cho đất nước, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo mới sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Thế Duy bày tỏ luôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức tinh hoa, lấy dân chủ, sự minh bạch làm nền tảng cho mọi hoạt động quản trị.

“Thời gian tới Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển mạnh mô hình là một tổ hợp đại học, các viện nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, quyết liệt chuyển đổi toàn diện về chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu ứng dụng và nhu cầu thực tiễn của xã hội; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các ngành khoa học mũi nhọn, công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”, ông Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Ông Bùi Thế Duy phát biểu nhận nhiệm vụ

Hiện thực hóa khát vọng là đô thị Đại học Hòa Lạc gắn với khu đô thị công nghệ và khu đô thị văn hóa tại Hòa Lạc, ông Bùi Thế Duy cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực để phát triển khu đô thị đại học Hòa Lạc theo mô hình "5 trong 1" như Thủ tướng chỉ đạo, biến nơi đây thực sự trở thành một cực tăng trưởng tri thức, một không gian sáng tạo, nơi dẫn dắt đổi mới sáng tạo của Thủ đô, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Nhận trọng trách mới, đồng chí Bùi Thế Duy cam kết đem hết năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy được, nỗ lực cao nhất, phát huy trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh, gương mẫu trong công tác, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.