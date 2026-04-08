Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thứ Tư, 12:35, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đặng Xuân Phong sinh ngày: 8/7/1972; Quê quán: Tỉnh Phú Thọ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Ong Dang xuan phong giu chuc bo truong, chu nhiem van phong chinh phu hinh anh 1
Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong

Tóm tắt quá trình công tác

10/1994 - 2/1996: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

3/1996 - 10/2001: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

11/2001 - 7/2002: Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

8/2002 - 11/2003: Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

12/2003 - 3/2004: Trưởng phòng Tổng hợp, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

4/2004 - 4/2006: Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

5/2006 - 7/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

8/2006 - 5/2008: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

6/2008 - 5/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6/2010 - 10/2010: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

11/2010 - 5/2011: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

6/2011 - 5/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

6/2014 - 8/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

8/2015 - 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

9/2015 - 11/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

12/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

10/2020 - 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (từ 11/2020).

1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

7/2021 - 2/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

7/2021 - 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lào Cai.

10/1/2025 - 6/2025: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, theo Quyết định số 1811 của Bộ Chính trị.

24/1/2025 - 6/2025: Nghị quyết số 1373/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị về việc phê chuẩn kết quả bầu đồng chí giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc.

2/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

1/7/2025 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

30/9/2025 - 3/2026: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

4/2026: Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cao Thắng/VOV.VN
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 Đặng Xuân Phong

VOV.VN - Sáng 1/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

VOV.VN - Sáng 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã trọng thể khai mạc. Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

